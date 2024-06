Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 mostrati ancora, in tutti i colori

Aggiornamento 28/06: adesso abbiamo le immagini ufficiali di entrambi gli smartphone pieghevoli, le trovate nell’articolo.

Ora che la data ufficiale dell’evento Galaxy Unpacked 2024 è stata sdoganata sappiamo praticamente tutto sulle novità in arrivo per il colosso tecnologico asiatico. Comunque, come sappiamo bene, non c’è mai fine a quello che si può imparare e infatti ecco fare capolino l’ennesima indiscrezione. In rete sono state pubblicate una sfilza di immagini render ufficiose che mostrano sia Samsung Galaxy Z Fold 6 che Z Flip 6, “confermando” definitivamente il design di entrambi.

Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 in nuove immagini, questa volta con le cover ufficiali

Le immagini dei due smartphone pieghevoli sono state pubblicate in una galleria e rese disponibili per tutti gli utenti curiosi di scoprire qualcosa in più sui prossimi flagship di casa Samsung.

Come si evince dai render, Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 non presentano grandi novità in fatto di stile: il primo continua con il suo formato tablet e la sua tripla fotocamera verticale mentre il flip phone offrirà nuovamente un display esterno a forma di “cartella”. Belle, eleganti ed essenziali anche le cover ufficiali, protagoniste delle immagini leak insieme ai telefoni.

L’evento di lancio dei pieghevoli (e non solo, ci dovrebbero essere tante novità) è fissato per il 10 luglio a Parigi. Samsung Galaxy Z Fold 6 dovrebbe cambiare leggermente stile, con un formato un po’ più rettangolare; il dispositivo dovrebbe montare display da 6,3″ e da 7,6″, entrambi Dynamic AMOLED 2X con LTPO e refresh rate fino a 120 Hz. Il tutto sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, già visto a bordo della serie Galaxy S24. Anche Samsung Galaxy Z Flip 6 non sembra portare con sé grandi cambiamenti: le uniche aggiunte riguarderebbero il chipset (già citato poco sopra), una batteria di poco più capiente (4.000 mAh) ed una nuova fotocamera (ora da 50 MP).

