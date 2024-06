One UI 6.1.1: come migliorerà Galaxy AI, a partire da Z Fold 6 e Z Flip 6

Exclusive ‼️



One UI 6.1.1 :: Galaxy Z Fold 5



The FIRST One UI 6.1.1 test build spotted on the server today.



Build Version: F946BXXU2DXF1/F946BOXM2DXF1/F946BXXU2DXF1



