Samsung Galaxy Z Fold 6: tutte le (poche) novità nella scheda tecnica ufficiale

Meno di un mese ci separa dalla presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 6, lo smartphone che inaugurerà la prossima generazione di pieghevoli sud-coreani. Ci vorrà ancora tempo prima di scoprirlo in veste ufficiale, ma su di esso sappiamo praticamente tutto, fra immagini, specifiche e prezzi di vendita. Adesso abbiamo anche quella che sarebbe la scheda tecnica ufficiale, trapelata direttamente dal sito della stessa Samsung, ma le novità in arrivo sarebbero molte poche.

Samsung: trapela la scheda tecnica completa del prossimo Galaxy Z Fold 6

Fra le novità di Samsung Galaxy Z Fold 6 ci sarà il form factor, meno allungato “a telecomando” e più rettangolare, con dimensioni da chiuso pari a 153,5 x 68,1 x 12,1 mm e da aperto di 153,5 x 132,6 x 5,6 mm per un peso di 239 grammi e colorazioni Navy, Silver Shadow e Pink. Lo schermo esterno salirebbe da 6,2″ a 6,3″ HD+ (2.376 x 986 pixel), ma non cambierebbe quello interno che rimarrebbe un 7,6″ QXGA+ (2.160 x 1.856 pixel), entrambi pannelli Dynamic AMOLED 2X con tecnologia LTPO 1-120 Hz e supporto alla S Pen (non integrata).

Ovviamente cambierà il System-on-a-Chip, col più recente Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy inaugurato sulla serie Samsung Galaxy S24, incaricato di alimentare le funzionalità d’intelligenza artificiale di Galaxy AI. Lato memorie ci saranno 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0, e ci sarebbero batteria da 4.400 mAh, sensore ID laterale, connettività dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e USB-C.

Chiudiamo con la tripla fotocamera da 50+12+10 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare a 120° e teleobiettivo 3x (digitale 30x) anch’esso con OIS, assieme a una fotocamera frontale esterno da 10 MP f/2.2 e internamente una selfie camera nel display da 4 MP f/1.8. Una configurazione hardware che rimane quasi immutata rispetto a Samsung Galaxy Z Fold 5, nonostante siano previsti aumenti di prezzo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le