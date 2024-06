Samsung Galaxy Z Fold 6: trapelano i prezzi, preparatevi all’aumento

L’uscita di uno smartphone pieghevole come Samsung Galaxy Z Fold 6 si rivelerà cruciale per le vendite del marchio sud-coreano, che negli ultimi mesi sta iniziando a soffrire la concorrenza. Aleggia un certo scetticismo attorno al foldable, per un modello che potrebbe non avere differenze poi così sostanziali rispetto a quello attuale. Questo non si rifletterebbe nei prezzi di vendita, che a fronte di una scheda tecnica poco differente sarebbero comunque più alti di adesso.

Svelati i prezzi di vendita del prossimo pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 6

Crediti: OnLeaks x Smartprix

La fuga di notizie riguarda il mercato statunitense, dove Samsung Galaxy Z Fold 6 avrà un costo di partenza di 1.899,99$ per la variante base da 256 GB, salendo a 2.019,99$ per quella da 512 GB e infine 2.259,99$ per quella da 1 TB. Per tutte e tre le varianti, si tratterebbe di un aumento di 100$ che quasi certamente si rifletterà anche al di fuori degli Stati Uniti, Italia compresa. Il leak prosegue, rivelando anche le tre colorazioni disponibili, Navy, Silver Shadow e Pink.

Samsung Galaxy Z Fold 5 viene offerto in Italia ai prezzi di 1.999€, 2.119€ e 2.339€ per gli stessi tagli di memoria: sulla base di ciò, l’aumento si potrebbe riflettere in costi pari a 2.110€, 2.229€ e 2.447€. Viene difficile credere, però, che Samsung decida di superare la soglia critica dei 2.000€ per il modello di partenza, anche alla luce del fatto che si vocifera che il più economico Samsung Galaxy Z Fold FE sarebbe stato cancellato; senza contare che all’orizzonte ci sarebbe un ancora più costoso Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le