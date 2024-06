Samsung Galaxy Watch FE ufficiale: la nuova serie si fa più economica

Si pensava che la presentazione sarebbe avvenuta in occasione dell’evento estivo Unpacked, e invece ecco che improvvisamente facciamo la conoscenza di Samsung Galaxy Watch FE. Quella annunciata dall’azienda è una vera e propria nuova serie di smartwatch che inizia con questo modello e proseguirà nei prossimi anni. Dopo smartphone e tablet, ecco che la gamma Fan Edition viene ampliata anche al mondo degli smartwatch, e anche in questo caso il focus è proporre prezzi più bassi.

Samsung presenta ufficialmente la nuova gamma di smartwatch Galaxy Watch FE

Disponibile nelle colorazioni Black, Silver e Pink Gold e con nuovi cinturini blu e arancioni, Samsung Galaxy Watch FE misura 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, ha un peso di 26,6 grammi ed è disponibile nell’unica versione da 40 mm, con certificazione 5ATM, IP68 e MIL-STD-810H. Ha una scocca in alluminio con Touch Ring e incorpora uno schermo Super AMOLED da 1,2″ 396 x 396 pixel con Always-On Display protetto da vetro in cristallo di zaffiro. All’interno c’è un SoC Exynos W920 con CPU dual-core fino a 1,18 GHz, coadiuvato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di ROOM.

Il software si basa su Wear OS con One UI Watch 5.0, la connettività comprende Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC e GPS/Glonass/Beidou/Galileo, e non mancano speaker, microfono e motore di vibrazione. La batteria è una 247 mAh che offre un massimo di 30 ore d’autonomia, con supporto alla ricarica wireless magnetica. La sensoristica BioActive permette di monitorare il sonno, la frequenza cardiaca così come pressione arteriosa, ECG e zona di frequenza cardiaca personalizzata per capire le proprie capacità fisiche. Questo grazie anche a messaggi motivazionali e alla possibilità di misurare la composizione corporea, con oltre 100 modalità d’allenamento per la propria attività sportiva.

Samsung Galaxy Watch FE sarà disponibile in Italia “questa estate”: non abbiamo ancora una data precisa, ma sappiamo che il prezzo di listino sarà pari a 219€.

