Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra svelati prima del debutto: ecco le novità

Il prossimo evento Samsung Unpacked dovrebbe tenersi nel corso del prossimo mese ma già da tempo si parla delle novità che vedremo in quell’occasione. Il colosso tecnologico asiatico dovrebbe presentare tre nuovi smartwatch e tra questi ci saranno Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra: aspettando di sapere di più in via ufficiale, ecco una sfilza di informazioni trapelate grazie ad un corposo leak (che anticipa il lancio di due indossabili di tutto rispetto).

Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra: cosa possiamo aspettarci dai prossimi indossabili del brand

Crediti: Onleaks x Smartprix

Il primo cambio di rotta della nuova generazione riguarderebbe il design: mentre Samsung Galaxy Watch 7 dovrebbe offrire il classico stile a cui siamo abituati, Galaxy Watch Ultra potrebbe introdurre un cambio di stile molto marcato (con un look “squadrato”). Partendo dal modello standard, le ultime novità parlano di due versioni (da 40 mm e da 44 mm) e materiali premium: Samsung Galaxy Watch 7 sarebbe realizzato in Armor Aluminum 2 ed avrebbe dalla sua un vetro protettivo in cristallo di zaffiro. Presenti all’appello le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, con la resistenza fino a 5 ATM: insomma, parliamo di un indossabile in grado di resistere ad immersioni, polvere, urti, cadute e temperature estreme.

Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines

In termini di batteria ci sarebbero delle unità da 300 mAh e da 425 mAh, rispettivamente per il modello da 40 mm e quello da 44 mm. Tra le altre caratteristiche ci saranno un chipset nuovo di zecca, stavolta a 3 nm anziché 5 nm (forse il presunto Exynos W1000), uno spazio di archiviazione più ampio (da 32 GB) ed uno schermo con luminosità di picco di 2.000 nit.

Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines

La novità di quest’anno dovrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Watch Ultra, senza nessun riferimento alla serie Watch 7 (almeno secondo i leak). Insomma, la mossa è abbastanza chiara e si tratta di un modello premium in risposta al modello di punta targato Cupertino (Apple Watch Ultra, appunto). Il dispositivo sarebbe disponibile nella sola versione da 47 mm, con un corpo realizzato in titanio e tre colorazioni (Titanium Gray, Titanium Silver e Titanium Beige). Presenti le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, con resistenza fino a 10 ATM, una batteria da 590 mAh, lo stesso chipset a 3 nm di cui sopra, 32 GB di storage e un pannello con luminosità fino a 3.000 nit.

Il prossimo Samsung Unpacked dovrebbe tenersi il 10 luglio, secondo quanto trapelato in precedenza, e ovviamente oltre ai nuovi smartwatch sono attesi anche i prossimi pieghevoli del brand e in tanto chiacchierato Galaxy Ring.

