Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra: svelati prezzi e colori

Fra le prossime uscite della casa sud-coreana troveremo Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra, due dei futuri smartwatch che vedremo presentati nel corso dell’estate. Per la prima volta nella sua storia, Samsung ha deciso di intraprendere una strategia similare a quella di Apple, proponendo uno smartwatch base e uno Ultra dal diverso design e dalle caratteristiche più avanzate, strategia che si rifletterà anche sui prezzi di vendita.

Ecco quali sarebbero i prezzi di vendita per Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra

Sulla base degli ultimi leak trapelati in rete, Samsung Galaxy Watch 7 sarà disponibile nelle tre colorazioni Marbal Grey, Cream White e Forest Green, per un prezzo che si attesterebbe sui 299/310$ (Galaxy Watch 6 partiva da 299,99$). Per quanto riguarda Samsung Galaxy Watch Ultra, disponibile nell’unica colorazione Titanium Grey, sarebbe pensato per essere un diretto competitor di Apple Watch Ultra 2, per un prezzo che salirebbe a circa 699/710$, meno dei 799$ necessari per lo smartwatch Apple.

Parlando di novità, Samsung Galaxy Watch 7 sarebbe alimentato dal nuovo Exynos W1000 a 3 nm, migliorerebbe la ricarica wireless magnetica, salendo a 10W a 15W, e la memoria interna salirebbe da 16 a 32 GB di ROM. Samsung Galaxy Watch Ultra avrebbe dalla sua un nuovo design squadrato con quadrante da 47 mm, telaio in titanio grado 4, display in vetro zaffiro e scocca certificata IP68 e 10ATM per immersioni fino a 100 metri; una sua peculiarità sarebbe la batteria, da 590 mAh, che offrirebbe fino a 100 ore di autonomia.

