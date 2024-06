Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, prime immagini: è difficile innovare su tablet

Anche se arriveranno più tardi del previsto, i tablet della serie Galaxy Tab S10 si intravedono all’orizzonte, e il modello principale sarà ancora una volta Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Da qualche anno a questa parte, la gamma principale di fascia alta marchiata Samsung viene proposta in tre modelli: base, plus e ultra. Ora ci sono anche le immagini render di quest’ultimo, ma non aspettatevi chissà quali novità.

Trapelano le immagini render del prossimo tablet Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Dimensionalmente parlando, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra avrà le stesse dimensioni del modello precedente, con misure pari a 326,4 x 208,6 x 5,45 mm. Non cambia nemmeno la disposizione dei vari elementi che ne compongono la scocca: quattro speaker stereo AKG, tasti laterali per accensione/spegnimento e regolazione del volume, doppia fotocamera e attacco magnetico per il collegamento della S Pen.

Se le dimensioni non cambiano questo significa che quasi sicuramente sarà implementato lo stesso schermo, un pannello Dynamic AMOLED 2X da 14,6″, molto probabilmente con specifiche invariate WQHD+ a 120 Hz. Vediamo mantenuto anche il notch, la tacca che interrompe il display per dare spazio alla doppia selfie camera con l’aggiunta della lente ultra-grandangolare.

Cosa cambierebbe, quindi? Certamente il software, che sarà basato sulla rinnovata interfaccia proprietaria One UI 6.1.1 e annesse nuove funzioni AI, ma anche l’hardware, con l’utilizzo di SoC che non vi aspettereste.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️