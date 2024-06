Samsung Galaxy S25 Ultra, nuovo design: sarà più comodo da impugnare

Come sarà Samsung Galaxy S25 Ultra? E non tanto nelle specifiche tecniche, di cui comunque si sta discutendo in lungo e largo, quanto nella sua esteriorità. Sappiamo che Samsung è piuttosto costante e conservativa nel design dei suoi prodotti, al punto che tutti i suoi modelli più recenti sono praticamente uguali fra loro. Per il suo prossimo flagship, però, si vociferano che potrebbero esserci miglioramenti nell’ergonomia, come anticipato dal leaker Ice Universe.

Ice Universe ci anticipa come cambierà il design del futuro Samsung Galaxy S25 Ultra

The Galaxy S25 Ultra has a body thickness of 8.4mm, further thinning against the trend, making it the thinnest S Ultra model in recent years. S21U to S23U are 8.9mm, while S24U is 8.6mm. Samsung's design still doesn't want to compromise with imaging and don't want to make it… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 28, 2024

Prima di tutto, lo spessore: da S21 Ultra ad S23 Ultra abbiamo avuto smartphone spessi 8,9 mm, scendo a 8,6 mm con il più recente S24 Ultra. Ci sarebbe un ulteriore passo in avanti con Samsung Galaxy S25 Ultra, che scenderebbe ancora a 8,4 mm, superando competitor come Google Pixel 8 Pro (8,8 mm), Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12 e vivo X100 Ultra (9,2 mm), OPPO Find X7 Ultra (9,5 mm) e pareggiando quanto visto con Huawei Pura 70 Ultra, seppur iPhone 15 Pro Max faccia meglio con i suoi 8,3 mm.

Lo spessore di per sé non ci dice molto, perché molto verrà deciso dall’amperaggio della batteria, che su S24 Ultra ricordiamo essere da 5.000 mAh, non la più ampia del settore visto che OnePlus Ace 3 Pro ha una 6.100 mAh in uno spessore di poco superiore di 8,7 mm.

Galaxy S25 Ultra is as round as Galaxy Note7, and I like this change. pic.twitter.com/KLrd2Y3BFg — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 28, 2024

Ice Universe prosegue postando un’immagine del fu Samsung Galaxy Note 7, foto utile per farci capire come cambierà la curvatura del display. Non vengono dati dettagli specifici, ma sarebbe un ulteriore cambiamento dopo lo schermo completamente piatto di S24 Ultra. Come visto con altre aziende come Xiaomi e Huawei, Samsung potrebbe optare per un pannello 2.5D, anche se bisogna considerare che la S Pen dà il meglio di sé in assenza di curve.

I can confirm 100% that the Galaxy S25 Ultra will not crush your palm again.

It's really rounded! pic.twitter.com/rKf8TmCoAs — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 27, 2024

Il riferimento potrebbe quindi essere non tanto per la parte frontale quanto per il telaio in titanio, che rispetto a quello di Samsung Galaxy S24 Ultra sarebbe meno spigoloso e più morbido, favorendone l’impugnatura senza provocare alla mano quanto potete vedere nelle immagini qua sopra. Ma la novità principale a livello strutturale potrebbe essere il ritorno di un controverso tasto fisico.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️