Mega leak per Samsung Galaxy S25 Ultra: come cambierà, fra immagini e specifiche

Il percorso che ci porterà alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25 Ultra è lastricato di indiscrezioni di ogni tipo, che siano queste immagini render, foto dal vivo o dettagli sulla scheda tecnica. Questa volta la fuga di notizie arriva da parte dell’insider Bunnet Buhner, che ha stilato una lista piuttosto nutrita che comprenderebbe le novità del futuro top di gamma Ultra del brand sud-coreano.

Un leaker dice la sua sulle novità del prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra

Ad accompagnare il leak c’è una primissima immagine render di come dovrebbe apparire Samsung Galaxy S25 Ultra, che avrebbe un telaio riprogettato, con angoli più curvi per offrire un’impugnatura meno spigolosa e fastidiosa per le mani. Il titanio del frame dovrebbe essere di grado di superiore e accogliere il ritorno del tasto Bixby, che questa volta sarebbe più utile tramite l’implementazione di nuove feature di Galaxy AI con un software One UI 7.1 e Android 15.

Dall’immagine si evince un Samsung Galaxy S25 Ultra il cui modulo fotografico rimarrebbe quasi invariato rispetto a quello di S24 Ultra, se non fosse per fori non più rotondi ma quadrati con angoli arrotondati (dicasi “squircle”). Avanza l’ipotesi di sensori tutti nuovi: uno da 200 MP per la principale, un ultra-grandangolare da 50 MP e due teleobiettivi 3x/5x da entrambi da 50 MP. Inoltre, il sensore ToF verrebbe sostituito da uno simile al LiDAR per la messa a fuoco.

Per lo schermo si vocifera la presenza di un pannello che salirebbe da 6,8″ a 6,9″ QHD con refresh rate LTPO fino a 120 Hz, luminosità aumentata fino a un picco di 3.000 nits per i contenuti HDR e cornici ridotte. Il SoC a muovere il tutto sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy realizzato a 3 nm da TSMC, al posto del fallimentare Exynos 2500, coadiuvato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di UFS 4.0. Per la batteria si indica una capienza di circa 5.000/5.500 mAh con ricarica rapida che salirebbe da 45W a 65W e con l’aggiunta della nuova ricarica wireless Qi2.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le