Samsung Galaxy S25 e S25+: le vere novità della fotocamera solo sull’Ultra

Mentre un tempo Samsung era solita alzare molto l’asticella di generazione in generazione, negli ultimi anni ha adottato un approccio più moderato che ritroveremo anche su Samsung Galaxy S25 ed S25+. Le voci sulle loro novità si rincorrono già da mesi, ma chi si aspetta novità importanti per la loro fotocamera potrebbe rimanere deluso.

Samsung Galaxy S25 e S25+, un nuovo leak parla di una fotocamera poco rinnovata

È da tre generazioni che i top di gamma standard e Plus hanno una tripla fotocamera con sensori da 50+12+10 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo liscio (non periscopiale;) su S22 trovavamo Samsung GN5, IMX713 e IMX772, su S23 invece GN5, IMX564 ed S5K3K1 e infine su S24 i tre GN3, IMX564 ed S5K3K1.

Mentre S22+ aveva un differente sensore per il teleobiettivo, da S23 in poi troviamo sensori invariati fra modello base e Plus. Arriviamo quindi a Samsung Galaxy S25 ed S25+: per le voci di corridoio, il sensore principale sarebbe ancora una volta da 50 MP. Anche la selfie camera sembra invariata, con un sensore da 12 MP così come su S23 ed S24.

Non viene specificato quale sensore sarebbe adoperato, ma quasi certamente sarebbe targato Samsung ISOCELL. Potremmo ritrovare ancora una volta il GN3, anche se c’è l’ipotesi GN1, più datato ma con dimensioni che aumentano da 1/1,57″ a 1/1,31″. Le novità potrebbero riguardare soltanto ultra-grandangolare e/o teleobiettivo, a questo punto, anche se il vero camera phone sarà Samsung Galaxy S25 Ultra.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le