Snapdragon o Exynos? No, Samsung Galaxy S25 stupirà tutti con un terzo SoC

Il toto-chipmaker per la serie Samsung Galaxy S25 prosegue, e stavolta l’ipotesi che sta circolando in rete è di quelle inaspettate ma non troppo. La storia del brand sud-coreano ci ha insegnato che i suoi top di gamma possono avere due strade, Snapdragon ed Exynos. A volte capita che i flagship siano disponibili con entrambi i System-on-a-Chip, a volte con solo Exynos o Snapdragon, ma se vi dicessi che con la prossima generazione si potrebbe parlare anche di MediaTek?

La serie Samsung Galaxy S25 potrebbe sorprenderci con un SoC MediaTek

Crediti: Mediatek, Canva

Questo è uno di quei rumor da prendere con le pinze, sia perché proviene da una fonte non così rinomata (per quanto sud-coreana), sia perché non è da escludere che Samsung stia testando più versioni in vista di quella definitiva. Le voci di corridoio parlano di quella che sarebbe per la prima volta una strategia a tre SoC, dove gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 sarebbero disponibili in tre varianti Snapdragon, Exynos e Dimensity.

Possiamo dire con abbastanza certezza che i SoC sarebbero Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, Exynos 2500 e Dimensity 9400, i tre modelli high-end in arrivo nei mesi futuri. Sappiamo che Samsung è l’unico produttore di smartphone ad avere in casa sia una divisione fabless che una divisione fab, potendo così ingegnerizzarsi e stamparsi i microchip da sola, a differenza di Apple e Huawei che devono farseli stampare da TSMC o SMIC.

Ciò nonostante, Samsung non usa soltanto SoC Exynos sui suoi prodotti, affidandosi sia a Qualcomm per la fascia medio/alta che a MediaTek per quella bassa. Mai finora un Dimensity ha trovato spazio su un prodotto premium di Samsung, e il motivo di tale scelta sarebbe quello di abbassare i costi di produzione. Si prevede che lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà estremamente costoso, al punto tale da mettere in dubbio il lancio dei modelli Ultra. Aggiungiamoci i presunti problemi di produzione che Samsung starebbe riscontrando con l’Exynos 2500 ed ecco che l’aiuto di MediaTek potrebbe rivelarsi strategico.

Non è la prima volta che si vocifera che l’accordo fra Samsung e MediaTek possa espandersi alla serie Galaxy S, visto che si rumoreggiava che sarebbe dovuto accadere già con Galaxy S24. Questo cambio di direzione potrebbe non riguardare unicamente gli smartphone ma anche i tablet, visto che i rumor ci dicono che MediaTek potrebbe farsi spazio anche nella serie Samsung Galaxy Tab S10.

