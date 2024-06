Samsung Galaxy S24 FE: la fotocamera potrebbe lasciare l’amaro in bocca

Da quando è nata, la serie Fan Edition ha raccolto tutti coloro che cercano un telefono Samsung di fascia alta ma che costi meno, come nel caso del prossimo Samsung Galaxy S24 FE. Dovendo proporlo a un prezzo inferiore rispetto al modello base di riferimento, Samsung Galaxy S24, ci sono dei compromessi da accettare. Quello più rilevante riguarderebbe la fotocamera, che secondo le ultime voci di corridoio potrebbe deludere chi si aspetta qualcosa di nuovo.

Samsung Galaxy S24 FE: i rumor parlano di una fotocamera che non avrebbe novità

Galaxy S23 FE – Crediti: Samsung

Per il momento, mancano ancora dettagli concreti su Samsung Galaxy S24 FE visto che il suo debutto non sarebbe imminente. Inizia a farsi chiaro il quadro delle fotocamere, per uno smartphone che offrirebbe un comparto fotografico guidato dal sensore principale ISOCELL GN3 da 50 MP con dimensioni di 1/1,57″ e pixel da 1,0 μm. È lo stesso sensore che troviamo su Samsung Galaxy S24 ed S24+ così come sullo scorso S23 FE e su altri modelli come Z Fold 5 e Z Fold 4.

Non viene specificato quali sarebbero gli altri sensori, ma non ci meraviglierebbe se la configurazione rimanesse la medesima di S23 FE, che ricordiamo ha una tripla fotocamera da 50+12+8 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo 3x, anche se non è da escludere che Samsung possa apportare qualche piccola modifica qua e là.

Samsung Galaxy S24 FE è già stato avvistato in precedenza e abbiamo quella che potrebbe essere la sua scheda tecnica, per uno smartphone il cui debutto è atteso fra fine 2024 e inizio 2025.

