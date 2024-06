Samsung Galaxy Ring: un documento ufficiale svela le funzionalità

Il momento in cui potremo finalmente indossare un Galaxy Ring si sta avvicinando sempre più, per questo motivo Samsung ha deciso di proteggere il proprio prodotto portando in tribunale tutte le informazioni e i dettagli necessari ad evitare qualsivoglia azione legale da parte dei competitor che potrebbero provare a bloccarne la vendita. Per farlo, però, l’azienda coreana è stato “costretta” ad elencare quelle che saranno le funzioni peculiari nel del nuovo anello smart.

Samsung Galaxy Ring monitorerà la salute con battito cardiaco, ossigeno nel sangue e tanto altro

Crediti: Samsung

Samsung in questi giorni ha depositato alla US District Court dei documenti che dovrebbero impedire ad Oura di contrastare la commercializzazione del nuovo Galaxy Ring. L’azienda coreana, però, è stata costretta a condividere con la corte informazioni ufficiali sul prodotto, come il periodo di lancio, l’inizio della produzione di massa nel mese di giugno e le funzionalità di cui sarà dotato l’anello intelligente.

“Basandosi sui suoi ingenti investimenti nella tecnologia di monitoraggio della salute e del fitness, compreso il Galaxy Watch e l’app Samsung Health, il Galaxy Ring monitora la frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, movimento e sonno per fornire agli utenti informazioni preziose e offrire indicazioni per migliorare la propria salute e il proprio benessere” si legge nel documento ufficiale di Samsung.

Il nuovo Galaxy Ring, quindi, potrà tenere sotto controllo in modo accurato la salute dell’utente, monitorando i parametri tipici che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere bene anche smartband e smartwatch. Non ci resta quindi che attendere il mese di agosto, quando dovrebbe finalmente arrivare sul mercato il primo smart ring di Samsung.

