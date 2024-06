Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: abbiamo le date di presentazione

Potrebbe sembrare prematuro parlare di data di presentazione per la serie Redmi Note 14, ma la verità è che possiamo già rivelarvela con una certa sicurezza. Di tutte le compagnie che costellano l’universo degli smartphone, Xiaomi è una di quella su cui circola il maggior numero di voci. Questo grazie anche alla stessa azienda, che sui suoi telefoni segue alcune regole che ne rivelano alcuni dettagli prima del tempo, come in questo caso.

Xiaomi si prepara alla presentazione della serie Redmi Note 14: cosa sappiamo

Spulciando il database dell’ente certificativo IMEI, sono stati individuati i tre smartphone che sarebbero riconducibili a Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+. Sarebbero rispettivamente siglati come 24090RA29Gx, 24115RA8EG e 24094RAD4G, e il fatto che ci siano anche le sigle che finiscono con G significa che ci saranno anche in versione Global, oltre che China e India.

Indagando all’interno del codice sorgente di HyperOS, si scopre che Redmi Note 14 Pro+ sarebbe internamente soprannominato come O16U, nome in codice “ametista” e avrebbe una fotocamera molto avanzata. Ha senso, perché segue la linea dettata con la serie Redmi Note 13, i cui modelli prendono il nome di pietre varie: Redmi Note 13 “sapphire“, Redmi Note 13 5G “gold“,Redmi Note 13 Pro “emerald“, Redmi Note 13 Pro 5G “garnet“, Redmi Note 13 Pro+ “zircon” e così via.

Il leak è privo di informazioni sulle specifiche tecniche, ma possiamo avere un quadro già abbastanza chiaro sul periodo di lancio. Essendo siglati come “2409“, Redmi Note 14 e 14 Pro+ dovrebbero debuttare nel mese di settembre, mentre per Redmi Note 14 Pro (“2411“) si andrebbe più in là nel tempo, a novembre.

