Redmi K70 Ultra sarà il flagship da portare AL MARE senza timori: lo conferma il primo teaser

Aggiornamento 27/06: si torna a parlare delle caratteristiche del nuovo Redmi K70 Ultra, questa volta con una conferma ufficiale. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo esserci lasciati alle spalle la presentazione di Redmi K70 e K70 Pro, adesso ci attende Redmi K70 Ultra, il top di gamma di punta per l’attuale generazione del sub-brand Xiaomi. In vista della sua presentazione, i leaker di settore si sono già esposti su quella che dovrebbe essere la sua scheda tecnica, con presupposti che lasciano immaginare uno smartphone di fascia molto alta.

Redmi K70 Ultra si fa sempre più vicino: cosa aspettarsi dal prossimo flagship della costola di Xiaomime

Crediti: MediaTek, Canva

Anche se non abbiamo ancora una data d’uscita, le indiscrezioni su Redmi K70 Ultra non mancano di certo. Ormai una buona parte delle specifiche è stata anticipata, ma ci sono ancora dei dubbi in merito al chipset che troveremo a bordo. Lo smartphone dovrebbe essere uno dei pochi modelli in circolazione a essere basato sul Dimensity 9300+, versione potenziata del SoC a 4 nm di fascia alta MediaTek, con CPU octa-core (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2,0 GHz A720) e GPU Immortalis-G720 MC12.

K70 Pro – Crediti: Redmi

Lato memorie ci sarebbero fino a ben 24 GB di RAM LPDDR5T così come fino a 1 TB di ROM UFS 4.0, e una batteria da 5.500 mAh con ricarica a 120W, un passo avanti rispetto ai 5.000 mAh di Redmi K60 Ultra. Si parla poi di una tripla fotocamera da 108 + 50 + 12 MP con ultra-grandangolo ed un obiettivo macro. Secondo le ultime indiscrezioni il suo rebrand Global Xiaomi 14T Pro avrebbe le medesime caratteristiche ma con varie migliorie (la ricarica wireless, un teleobiettivo ed ottiche Leica). Ci sarebbe poi una selfie camera da 16 MP ma soprattutto un display molto premium.

Crediti: Redmi

Sarebbe un pannello 8T OLED da 6,67″ 1.5K a 120 Hz: si tratterebbe dello stesso schermo di Honor Magic 6, il ché significherebbe una soluzione che toccherebbe 5.000 nit di luminosità massima e tecnologia PWM Dimming a 4.320 Hz. Ci sarebbe una particolarità, ovvero l’utilizzo di un chip grafico dedicato a gestire il display e il lato gaming, offrendo il supporto fino a 144 fps per i giochi compatibili. Il primo teaser ufficiale fa riferimento alla certificazione IP68: il top di gamma sarà quindi protetto dalla polvere e dalle immersioni in acqua a profondità maggiore di 1 metro e per oltre 30 minuti.

Non abbiamo ancora una data di presentazione ma il debutto sarebbe previsto nel corso delle prossime settimane, a luglio o ad agosto. Inoltre, pare che similmente a K70 Pro Champion Edition, anche Redmi K70 Ultra potrebbe avere una versione speciale in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse.

Redmi K70 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni ???

certificazione IP68

display AMOLED 8T da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a ??? Hz, 446 PPI, PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 5.000 nit

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), campionamento del tocco a ??? Hz, 446 PPI, PWM Dimming da 4.320 Hz e luminosità di picco fino a 5.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

fino a 24 GB di RAM LPDDR5T

di RAM fino a 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 108 + 50 + 12 MP (f/???) con OIS, ultra-grandangolare e macro

(f/???) con OIS, ultra-grandangolare e macro selfie camera da 16 MP f/???

f/??? Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 14 sotto forma di HyperOS

