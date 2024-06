Red Magic sta per lanciare un notebook da gaming (e sarà una belva)

Il brand cinese specializzato in smartphone e accessori da gaming torna a far parlare di sé e anche questa volta con un motivo validissimo. Tramite un teaser ufficiale Red Magic ha confermato il debutto del suo primo notebook da gaming, lasciando intravedere anche uno scorcio del design: ecco che cosa sappiamo sul nuovo terminale in arrivo, insieme ai dettagli sul periodo d’uscita.

Red Magic annuncia un notebook da gaming: il lancio è previsto per giugno

Crediti: Red Magic

Il teaser ufficiale pubblicato sul social cinese Weibo mostra un portatile in ombra, con un ampio schermo ed una tastiera probabilmente full size. Il notebook da gaming di Red Magic non ha ancora un nome ufficiale, ma sappiamo che arriverà verso la fine del mese di giugno. Conoscendo il brand possiamo aspettarci una scocca elaborata, con luci LED RGB ed elementi “futuristici” (similmente allo stile degli attuali Red Magic 9 Pro e 9 Pro+).

Crediti: Red Magic

Come al solito quando si parla di prodotti tech cinesi in arrivo, ci sono già alcune indiscrezioni. Il portatile sarebbe apparso in alcune certificazioni e su Geekbench con la sigla GN001J e possiamo aspettarci specifiche di alto profilo. Il notebook di Red Magic sarebbe mosso da un processore i9-13950HX mentre la parte grafica dovrebbe essere affidata ad una scheda RTX 4070; impossibile non aspettarsi più configurazioni, ma per ora non ci sono dettagli a parte la presenza di una scheda di rete Intel AX211 e di un alimentatore da 280W. Non appena arriveranno nuovi dettagli vi aggiorneremo con le ultime novità.

