Red Magic Gaming Laptop sarà una belva, con CPU e GPU di ultima generazione

Aggiornamento 26/06: arrivano novità sul primo notebook da gaming di Red Magic, tra specifiche e immagini. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Il brand cinese specializzato in smartphone e accessori da gaming torna a far parlare di sé e anche questa volta con un motivo validissimo. Tramite vari teaser ufficiali ha confermato il debutto del suo primo notebook da gaming, chiamato Red Magic Gaming Laptop. Ecco che cosa sappiamo sul nuovo terminale in arrivo, insieme ai dettagli su specifiche, immagini e data di presentazione.

Red Magic annuncia un notebook da gaming: specifiche e data di presentazione confermate

I teaser ufficiali pubblicati sul social cinese Weibo ce lo mostrano in due colorazioni, Black e Silver. Differentemente da quanto ci si poteva aspettare, quella adottata è un’estetica tutto sommato sobria per la categoria dei PC da gaming, per una scocca in metallo dal profilo abbastanza sottile. Le uniche peculiarità sono sono la tastiera full size con retroilluminazione RGB, le cui luci che si diffondono anche al logo presente sulla cerniera dello schermo.

Crediti: Red Magic Crediti: Red Magic

All’interno sono presenti due ventole ed un sistema di raffreddamento con dissipatori in rame. Passando alle specifiche tecniche, il notebook da gaming di Red Magic punta in alto con un processore Intel Core i9 di 14° Gen (i9-14900HX) e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070. Probabilmente ci saranno anche altre configurazioni, come mostrato su Geekbench: il terminale è apparso in precedenza con la sigla GN001J, 16 GB di RAM ed un processore i9-13950HX. Tra le altre caratteristiche abbiamo una scheda di rete Intel AX211 e un alimentatore da 280W.

Crediti: Red Magic Crediti: Red Magic

Per ora non ci sono altri dettagli ma Nubia ha confermato la data di presentazione: Red Magic Gaming Laptop debutterà il 7 luglio in Cina e nello stesso evento saranno presentati anche la serie Red Magic 9S Pro ed altri prodotti del brand asiatico.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️