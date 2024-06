Recensione Yaber K2s: proiettore a meno di 400 euro con audio JBL

Il mercato dei proiettori è in fortissima crescita, e ce ne stiamo accorgendo dalle statistiche di vendita ma anche dalle numerose richieste di informazioni che riceviamo quotidianamente su tutte quante le nostre piattaforme social. Tuttavia, la vasta scelta può rendere difficile per i non esperti selezionare il miglior proiettore economico per le proprie esigenze.

I brand disponibili sono numerosi, e i modelli ancora di più. Questa abbondanza può facilmente confondere chi cerca di fare un acquisto informato. L’ultimo fortunato ad essere arrivato tra le mie mani è Yaber K2s, che con le ultime offerte si è visto spesse volte protagonista sui nostri canali di Telegram. Vi racconto qualcosina in più.

Recensione Yaber K2s

Design e materiali

Ad un primo impatto, se visto esternamente, il Yaber K2S sembra un proiettore normale, di quelli anche abbastanza retrò ad essere sinceri, piuttosto che uno smart. È decisamente massiccio e leggermente più grande rispetto alla maggior parte dei proiettori portatili nella stessa fascia di prezzo, e per questo motivo penso che mi sentirei di consigliare questo dispositivo più per l’utilizzo domestico che per quello in trasferta fuori casa.

Le sue dimensioni, infatti, sono pari a 12.6 x 27 x 29.1cm ed il suo peso è di circa 3.2kg, quindi di sicuro non è uno di quei prodotti facili da trasportare nello zaino, per intenderci. Tralasciato l’aspetto dimensionale, però, il Yaber K2s è costruito decisamente in modo impeccabile: ottima la scelta dei materiali che sì, rimangono pur sempre plastici, ma di ottima qualità e con delle belle finiture opache al tatto. Molto apprezzate anche le due retine laterali di rifinitura utili per coprire parte del telaio in plastica.

Per il resto l’azienda ha inserito sulla parte superiore dei tasti fisici, cinque per la pressione, che permettono di accendere il proiettore, regolare il volume, avviare la modalità di standby e avviare la musica. Sul retro, invece, c’è spazio per la porta infrarossi del telecomando: a proposito di telecomandi, ne sono inclusi in confezione ben due, uno che permette di gestire il proiettore e la sua interfaccia proprietaria e l’altro per gestire in dongle con Android TV. Questa, per esempio, è una scelta piuttosto difficile da comprendere, soprattutto perchè si perde la versatilità di avere un unico telecomando tutto fare.

Comunque sia, sempre sul retro, ci sono due porte USB, una A e una C, il jack per le cuffie e una porta AV, oltre al connettore standard per l’alimentazione a 220V. Molto carino il tappo copri obiettivo, ma personalmente forse avrei preferito se rimanesse vicino al proiettore, perchè così facendo si corre il rischio di perderselo durante l’utilizzo.

Caratteristiche tecniche e software

Una volta acceso il Yaber K2S lui si avvierà con il suo sistema operativo standard, lo stesso utilizzato sul tanti altri proiettori nella stessa fascia di prezzo e, per certi versi, definibile un po’ crudo ed incompleto. Ad ogni modo questo sistema supporta Airplay e Miracast, quest’ultimo l’ho trovato decisamente comodo perchè, con uno smartphone Android, è sufficiente avvicinarsi con l’NFC abilitato per poter instaurare una connessione tra i due dispositivi, seppur l’utilizzo con smartphone è sicuramente molto più limitato rispetto all’utilizzo di un computer, ma comunque sia risulta comodo.

Naturalmente la svolta è rappresentata dal Dongle Android TV presente all’interno della confezione, che permette di ottenere un gran numero di funzionalità in più rispetto al software limitato di sistema. Grazie al dongle con Android TV avremo a disposizione la piena compatibilità delle varie piattaforme di streaming tra cui Netlifx, Amazon Prime Video, Disney+ e moltissimo altro. E se vi state chiedendo se fosse possibile utilizzare un altro dongle, come ad esempio una Firestick di Amazon, beh sì, potete farlo.

Per il resto, tecnicamente parlando, il K2S di Yaber è dotato di correzione automatica trapezoidale e autofocus, che regolano rapidamente l’immagine per adattarsi alla superficie su cui stiamo proiettando, seppur lui sia sprovvisto di funzioni come l’evitamento di ostacoli presenti in alcuni modelli di XGIMI, ad esempio, nella stessa fascia di prezzo.

Qui il rapporto di proiezione è pari a 1.54:1, il che significa che sono necessari almeno 1,98 metri di distanza per ottenere un’immagine proiettata di almeno 60 pollici; in caso non doveste avere a disposizione questo spazio, probabilmente il K2s di Yaber potrebbe non rappresentare la soluzione ideale per voi. In più il proiettore tende a puntare leggermente verso il basso, quindi necessita di una certa altezza per proiettare l’immagine correttamente su uno schermo. In spazi molto grandi è sicuramente l’ideale, visto che riesce a proiettare immagini con diagonale fino a 200 pollici se posizionato a circa 6 metri.

Un po’ fastidiosa, invece, la ventola installata a bordo: oltre ad essere piuttosto rumorosa, è tarata probabilmente non nel migliore dei modi in quanto ho notato un funzionamento discontinuo, che può diventare fastidioso a lungo termine, soprattutto se non si è abituati a riprodurre i contenuti ad un volume abbastanza alto. Per quanto riguarda i controlli per regolare la qualità delle immagini, li ho trovati abbastanza elementare con alcune opzioni già reimpostate ed una modalità utente che permette la regolazione di soli quattro parametri.

Qualità dell’immagine

Il Yaber K2S utilizza la tecnologia LCD, decisione piuttosto fuori dagli schemi dei proiettori smart che molto spesso ci troviamo a provare, i quali utilizzano la tecnologia DLP; in compenso la tecnologia LCD ha il vantaggio di non presentare l’effetto arcobaleno, producendo un’immagine più naturale senza quel problema. La luminosità è pari a 800 ANSI Lumen, valori che non sono molto elevati, e che quindi ci obbligano ad utilizzare il proiettore di Yaber in una stanza ben chiusa e senza sorgenti luminose.

La mancanza di luminosità influisce un po’ sul contrasto: l’ho utilizzato per guardare qualche trailer su YouTube e alcuni film d’azione su Netflix, e mi sono reso conto che i dettagli delle ombre non sono completamente visibili, nonostante il Yaber K2S gestisca bene l’immagine nel complesso. Tuttavia grazie al supporto dell’HDR10 il risultato migliora, perciò se ne avete la possibilità sulle vostre app di streaming, prediligete questa tipologia di contenuti.

Ad ogni modo, ad essere sincero, i colori non sono così ricchi e vibranti come sui migliori proiettori DLP, ma il Yaber K2S rappresenta una vera mosca bianca nel settore, perchè guardando qualcosa di più colorato, come i miei soliti Simpson oppure Bojack Horseman, ho notato dei colori brillanti e coinvolgenti, sebbene manchi la vivacità dei proiettori DLP, ma questo è chiaro. Yaber, tuttavia, afferma che questo modello può accettare segnali fino a 4K 30hz, ma nei miei test non sono riuscito ad andare oltre il 1080p aa 60Hz, non un male, di certo, ma un limite rispetto ad altri prodotti in simile fascia di prezzo.

I doppi altoparlanti da 10W di cui il proiettore è dotato sono realizzati in collaborazione con JBL e sono molto buoni: abbastanza potenti da riempire una stanza e con una sufficiente quantità di bassi rendere immersiva l’esperienza d’uso durante la riproduzione di un film d’azione.

Prezzo e considerazioni

Il bilanciamento tra luminosità, qualità dell’immagine e buona versatilità del Dongle con Android TV del Yaber K2S lo rende una scelta ragionevole quando lo si trova a un prezzo fortemente scontato. Il prezzo di listino iniziale di questo proiettore di qualche mese fa era pari a circa 600 euro, ma attualmente lo si riesce a trovare a cifre inferiori ai 400 euro che lo rendono, nonostante tutto, una ottima soluzione per utenti non troppo esigenti.

Se, tuttavia, state cercando qualcosa di realmente portatile, prendete in considerazione di virare su altri prodotti perchè viste le sue dimensioni, non è di certo un proiettore adeguato per gli usi “in viaggio”.

