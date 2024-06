Recensione Gamesir X4 Aileron: design pieghevole per trasformare lo smartphone in una console

Con l’aumentare della popolarità dei giochi mobile e dei servizi di streaming, sono diventati estremamente in voga anche tutti quei dispositivi che fungono da controller di gioco per gli smartphone e che li trasformano effettivamente in vere e proprie console portatili. Uno di questi è il GameSir X4 Aileron, che con il suo incredibile design “pieghevole” può essere facilmente portato in giro per essere utilizzato davvero in ogni occasione.

Recensione Gamesir X4 Aileron

Design e materiali

GameSir X4 Aileron è composto da due dispositivi che si agganciano tra di loro in modo magnetico, per occupare pochissimi spazio e poter essere sempre portato in giro nella sua particolare custodia già inclusa in confezione. La particolarità di questo controller mobile, è proprio questa speciale composizione salvaspazio, resa possibile dalla connessione wireless a 2.4 GHz sfruttata dai due componenti per comunicare tra di loro con una latenza davvero bassissima.

Il controller destro mette a disposizione sulla parte frontale tasti in configurazione YBAX (stile Xbox), con un analogico con ring RGB, il tasto condivisione e modalità, oltre quello per il menu (tre linee verticali). Sul retro invece troviamo il dorsale RB e il grilletto RT, accompagnato dal tasto R4. L’impugnatura è gomma satinata per offrire un miglior grip ed evitare che il controller possa scivolare dalle mani nelle fasi più concitate di gioco.

Al controller sinistro, invece, sono affidati il tasto Xbox, il tasto per il menu, il DPAD e l’altro analogico con ring RGB: anche in questo caso, sul retro, troviamo il dorsale LB, il grilletto LT e il tasto aggiuntivo L4, il tutto accompagnato dalla medesima impugnatura in gomma satinata. La parte centrale di entrambi i controller vede la presenza di un sistema a clip (altezza massima di 95mm) che funziona anche da accensione per il dispositivo: inserendo lo smartphone nei due controller, infatti, il sollevamento delle clip azionerà immediatamente l’accensione e il collegamento. Rimuovendo lo smartphone, invece, il controller si spegnerà automaticamente per risparmiare energia.

Gli analogici sono di tipo Hall Effect e di conseguenza evitano che si possa sviluppare il fastidioso fenomeno del drifting, mentre in confezione sono inclusi anche degli analogici di differente dimensione ed un DPAD alternativo per adeguare il controller alle proprie preferenze. Sostituirli è davvero molto semplice: il sistema plug&play infatti prevede che gli analogici si stacchino e riattacchino semplicemente tirandoli via e poi infilandoli nuovamente all’interno dell’alloggiamento.

Il controller risulta davvero molto comodo da utilizzare, e l’alloggiamento dello smartphone può essere regolato in spessore grazie ai gommini adesivi inclusi in confezione. Se il vostro smartphone si adagia già bene all’interno del controller, non ci sarà bisogno di utilizzarli, ma nel caso in cui dovesse esserci troppo spazio tra la plancia e lo smartphone, si potrà utilizzare un gommino di dimensioni adatte per colmare il gap. Per evitare che lo smartphone si graffi, inoltre, è sia l’alloggiamento che le clip sono gommate all’interno, in modo da assorbire eventuali urti o vibrazioni, evitando qualsivoglia possibile danno.

Utilizzo e funzionalità

GameSir X4 Aileron è compatibile (per il momento, almeno) soltanto con gli smartphone Android: nonostante il pairing avvenga correttamente su iOS, infatti, il sistema operativo di Apple non riesce ad interpretare i comandi inviati, anche in assenza di un’app ufficiale. Su Android, invece, funziona tutto alla perfezione tramite connessione Bluetooth, con la possibilità di personalizzare l’esperienza di gioco tramite l’app ufficiale GameSir. Con l’utilizzo dell’app, infatti, è possibile regolare i giochi di luce RGB, la dead zone degli analogici, il comportamento e le funzioni dei tasti aggiuntivi e la mappatura dei tasti. Perché il controller funzioni non è necessario installare l’app, ma il suo utilizzo è caldamente consigliato.

La compatibilità con i giochi, invece, è davvero molto estesa: oltre ai classici titoli come Soul Knight, Diablo Immortal, Minecraft, Dead Trigger 2, Asphalt 9: Legends e altri pietre miliari del mobile gaming, il modello X4 Aileron funziona alla perfezione anche con i servizi di cloud gaming in streaming, in particolar modo con Xbox Cloud Gaming. Il dispositivo, infatti, è dotato di licenza ufficiale Xbox, quindi il suo funzionamento con i titoli presenti nel Game Pass Ultimate è assicurato. A testimonianza della compatibilità, infatti, nella confezione è incluso anche un codice per ottenere un mese gratuito di abbonamento per testare i giochi presenti sul cloud di Microsoft.

La connessione è estremamente stabile, sia quella Bluetooth per il collegamento allo smartphone, che quella wireless 2.4 GHz che permette ai due componenti del controller di comunicare tra di loro. La latenza, infatti, è talmente bassa che sembra quasi “incredibile” che non si tratti di un unico dispositivo che invii i comandi allo stesso tempo. L’ergonomia, inoltre, è davvero ottima: spesso può capitare che dopo lunghe sessioni di gioco la mano possa stancarsi nell’assumere una posizione “innaturale“, ma le nostre prove sono state totalmente privi di qualsivoglia fastidio muscolare.

Anche la corsa e la risposta dei tasti è davvero lodevole: i materiali utilizzati sono chiaramente di qualità premium e la scelta di utilizzare l’Hall Effect per gli analogici è la migliore che si potesse fare, soprattutto per quanto riguarda la durabilità del dispositivo. Il design “pieghevole”, privo di una parte centrale, permette inoltre l’utilizzo di accessori aggiuntivo come una ventola di raffreddamento oppure un caricatore wireless (magari anche magnetico con Qi 2.0).

Anche l’autonomia è molto buona, grazie a due batterie da 400 mAh (una per parte del dispositivo) che arrivano a garantire almeno 4 ore di gameplay senza interruzioni. La ricarica avviene direttamente tramite USB-C, ma per far si che entrambi i controller vengano caricati correttamente è necessario che sia in posizione unita e chiusa, in modo da garantire la ricarica anche tramite i pin magnetici per il collegamento.

Recensione Gamesir X4 Aileron: prezzo e considerazioni

GameSir X4 Aileron è prima di tutto un ottimo controller, nonché un ottimo dispositivo per trasformare il proprio smartphone in una vera e propria console da gioco portatile. Il design pieghevole è davvero di pregevole fattura e le aggiunte in confezione, come la custodia rigida e un mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, rendono il bundle davvero unico nel suo genere, adatto in particolar modo a chi non può proprio rinunciare al gaming anche in mobilità.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 119.95€, ma grazie all’offerta lampo di Banggood potrete farlo vostro per appena 75€. Se cercate un controller di qualità premium che possa facilmente adattarsi a qualsiasi smartphone Android, allora davvero non potrete far a meno di GameSir X4 Aileron.

