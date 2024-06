Recensione microfoni wireless BlitzWolf BW-SX63: una buona scelta per video e interviste

I creator sanno bene quanto sia importante che l’audio nei propri video sia sempre pulito e che le voci si possano distinguere in modo chiaro, per questo motivo nell’equipaggiamento non possono mai mancare dei microfoni lavalier. BlitzWolf, per esempio, offre una soluzione anche per questa tipologia di dispositivi: scoprire insieme a noi in questa recensione cosa rende davvero imperdibili i microfoni BW-SX63!

Recensione BlitzWolf BW-SX63

Design e materiali

I microfoni lavalier BlitzWolf BW-SX63 sono contenuti in un pratico cofanetto che funge anche da stazione di ricarica, con il pacchetto composto principalmente da tre elementi: un ricevitore e due trasmettitori. I microfoni si distinguono con il logo TX, mentre il ricevitore è indicato dalla scritta RX, con la possibilità di collegarlo direttamente allo smartphone o al dispositivo di registrazione a cui verrà inviato il segnale audio. Si tratta, essenzialmente, di piccole scatolette quadrate con una clip applicata sul lato posteriore per consentire il collegamento e l’aggancio sui vestiti.

Il ricevitore RX è caratterizzato da tre indicatori per il volume sulla parte frontale, affiancati da due LED più piccoli che indicano il corretto collegamento con i microfoni TX e lo stato della batteria. Sulla parte superiore abbiamo a disposizione il tasto di accensione, mentre sul lato sinistro troviamo i pulsanti per la regolazione del volume. Il jack per le cuffie da 3.5 mm per l’ascolto in tempo reale e la porta USB-C adibita al collegamento dei dispositivi di registrazione sono situate sul lato destro, mentre sul fondo troviamo i pin magnetici per la ricarica.

I trasmettitori TX offrono pressocché lo stesso design, con alcuni piccoli cambiamenti: la parte frontale, infatti, i LED luminosi indicano lo stato di muto e di accoppiamento del dispositivo, con gli indicatori più piccoli per lo stato della batteria e collegamento al dispositivo RX. Sulla parte superiore troviamo il microfono, con la possibilità di collegare l’anti-vento, mentre il tasto di accensione e di cambio modalità in questo caso viene spostato sul lato destro. Anche su questo dispositivo troviamo il jack per le cuffie da 3.5 mm e la porta USB-C.

Come accennato in precedenza, il cofanetto funge da stazione di ricarica con tre diversi alloggiamenti magnetici: al centro si posiziona il ricevitore RX, mentre sui lati i trasmettitori TX. Quando i dispositivi sono in carica, il LED della batteria su ognuno si tinge di rosso, mentre sulla parte frontale del cofanetto compare la percentuale di batteria residua in tinta verde. In confezione sono inclusi i cavi USB-C e Lightning per il collegamento agli smartphone Android e iPhone, con l’aggiunta di due cavi AUX ed un paio di cuffiette USB-C per il monitoraggio in tempo reale.

Registrazione e funzionamento

I microfoni lavalier BlitzWolf BW-SX63 escono dalla scatola già associati tra di loro (RX con TX), di conseguenza sono immediatamente pronti all’uso e all’utente non è richiesto alcun tipo di pre-impostazione specifica. Basterà scegliere il cavo da utilizzare per collegarlo al proprio smartphone (nel caso sia un telefono Android oppure un iPhone precedente alla serie 15) e si è subito pronti a registrare l’audio. Su iOS potreste riscontrare problemi di collegamento, assicuratevi quindi di fornire i permessi necessari all’accessorio per funzionare correttamente la prima volta che collegato il dispositivo RX all’iPhone.

Ricevitore e trasmettitori comunicano tramite connessione wireless a 2.4 GHz, con una distanza massima di trasmissione pari a 25 metri, quando non ci sono muri o altri ostacoli a creare interferenze. Più verosimilmente, la connessione è stabile fino ad una quindicina di metri quando si tratta di una registrazione all’interno di una struttura comune quale può essere una stanza, una casa, oppure uno studio di registrazione. I microfoni sono di tipo omnidirezionale, quindi registrano tutto quello che ascoltano intorno a loro: per questo motivo il posizionamento migliore è sul collo della maglietta oppure sul bavero della camicia, in modo che possa registrare in modo diretto la voce di chi sta parlando.

I microfoni possono registrare in tre diverse modalità: suono originale per una registrazione di tutto l’audio senza alcun tipo di modifica, riduzione del rumore per sfruttare il sistema DSP per attutire i rumori di sottofondo oppure riverbero per applicare un effetto più profondo alla voce. Inoltre, le registrazioni vengono trasmesse con un audio sampling di 48 KHz ad un rate di 16 bit, in modo che il suono possa risultare il quanto più chiaro possibile. I nostri test hanno evidenziato come la voce sia effettivamente molto chiara quando è registrata con questi microfoni, anche se conviene utilizzare sempre applicazioni (sia Android che iOS) che mettano a disposizione qualche settaggio in più per ottenere il massimo della qualità. Ottima invece la possibilità di monitorare l’audio direttamente dai dispositivi in tempo reale, in modo da capire subito se ci sono correzioni da applicare.

Parlando di autonomia, invece, ci troviamo difronte a dei dati davvero ottimi: i microfoni TX e il ricevitore RX garantiscono fino ad 8 ore di autonomia grazie alla batteria integrata da 300 mAh, mentre la base di ricarica mette a disposizione una carica aggiuntiva per ogni dispositivo. Con un batteria da 1.000 mAh, infatti, la custodia può ripristinare in un sol colpo l’autonomia di tutti e tre i dispositivi: ottimi anche i tempi di ricarica, con microfoni e ricevitori che sono pronti al 100% in poco meno di 2 ore.

Recensione BlitzWolf BW-SX63: prezzo e considerazioni

I microfoni lavalier BlitzWolf BW-SX63 sono un’ottima soluzione per chi è alle prime armi con registrazioni di video e interviste: il doppio microfono trasmittente, infatti, è ideale per situazioni in cui ci sono due persone che parlano alla telecamera oppure conversano tra di loro. Che siano ospiti di un podcast oppure soggetti dell’intervista, con questi dispositivi catturare un’audio chiaro e senza interferenze è davvero molto semplice. A stupire, però, non è solo la qualità di questi microfoni, ma anche il loro prezzo.

BlitzWolf, infatti, propone di listino il modello BW-SX63 a circa 100€, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete far vostri questi microfoni per soli 29€. Se siete creator in erba oppure necessitate di una soluzione che possa registrare interviste o podcast in modo chiaro e senza alcun tipo di filo, allora questo è un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

