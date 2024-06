Recensione BlitzWolf BW-FYE16: le TWS con custodia multifunzione

Le cuffie sono state da sempre nostre fedeli alleate per quanto riguarda l’ascolto della nostra musica preferita, ma non potevamo immaginare che con l’avanzamento tecnologico sarebbero diventate un vero e proprio coltellino svizzero con strumenti adatti ad ogni situazione. Le BlitzWolf BW-FYE16, infatti, sono delle ottime cuffie che nascondono un segreto: una custodia di ricarica con display touchscreen e tante funzione aggiuntive. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione.

Recensione BlitzWolf BW-FYE16

Design e materiali

Le cuffie TWS BlitzWolf BW-FYE16 offrono un design in-ear con gommino in silicone che ben si adatta alla cavità uditiva, in modo da risultare sempre saldo e non cadere. La scocca è realizzata in plastica, con inserti placcati lucidi che provano a ricordare il metallo, mentre sull’estremità del gambo troviamo i microfoni e l’inserto magnetico che permette agli auricolari di adagiarsi all’interno della particolare custodia di ricarica. Il punto di forza di questo prodotto, nonché un’incredibile peculiarità, è proprio la custodia multifunzione dotata di display touchscreen a colori.

Apparentemente potrebbe sembrare una classica custodia di ricarica per cuffie TWS, realizzata in plastica satinata grigia con inserti placcati che richiamano il metallo ed un pannellino di gomma che evita che il dispositivo possa scivolare dalle superfici. In realtà, questa custodia è un vero e proprio strumento multifunzione che permette di utilizzare le cuffie in modo decisamente alternativo: il display a colori, infatti, permette di regolare tutte le impostazioni di riproduzione senza necessità di doversi interfacciare con un’app sullo smartphone, aggiungendo diversi strumenti a disposizione degli utenti.

Gli auricolari, inoltre, sono certificati IPX5 (resistenti ad acqua e polvere) e possono controllare la riproduzione tramite la pressione touch sullo stelo: ogni auricolare controlla funzioni specifiche, in base alla gesture attivata (tocco singolo, doppio, triplo e pressione prolungata). In confezione sono inclusi il cavo USB-C e due coppie di gommini di differenti dimensioni per permettere alle cuffie di adattarsi al meglio a qualsiasi tipo di orecchio.

Riproduzione e funzionalità

Le cuffie TWS BlitzWolf BW-FYE16 sono dotate di driver da 11 millimetri per riprodurre in modo dettagliato qualsiasi traccia audio con surround a 360° attraverso la connessione Bluetooth (compatibile sia con iOS che Android). Sotto questo punto di vista bisogna fare una piccola precisazione: la connessione è assolutamente stabile, ma ci sono delle discrepanze per quanto riguarda la versione. La confezione di vendita, infatti, riporta la versione 5.4, mentre la scheda prodotto ufficiale 5.3: il motivo potrebbe essere che il prodotto che abbiamo ricevuto in prova appartenga ad uno stock aggiornato alla nuova versione..

L’esperienza d’ascolto musicale viene migliorata anche dalla presenza della cancellazione automatica del rumore (ANC) che attutisce i tipici fastidi di sottofondo fino a 35 dB per lasciarci godere in modo più dettagliato e chiaro le nostre canzoni preferite. In fase di chiamata, inoltre, anche i microfoni si comportano davvero bene, filtrando i rumori e trasmettendo al nostro interlocutore una voce sempre cristallina.

Il punto di forza, tuttavia, è la custodia di ricarica: il display touchscreen, infatti, permette di regolare ogni singola impostazione delle cuffie senza dover utilizzare app o altri sistemi sullo smartphone. In particolar modo, è possibile regolare l’equalizzazione della riproduzione, il volume, l’attivazione e la disattivazione dell’ANC e ovviamente controllare lo stato di carica delle batterie degli auricolari e della custodia stessa. Sono però le funzionalità aggiuntive a stupire: la custodia infatti può essere personalizzata nel wallpaper, funzionare come timer e sveglia, come luce da notte con la possibilità di regolare la luminosità e addirittura come telecomando per scattare foto senza avere in mano lo smartphone. Per chi invece è solito perdere le cuffie, la custodia prevede anche una funzione di ritrovamento automatico degli auricolari.

Tutte queste funzionalità si aggiungono alla grande batteria da 350 mAh che mette a disposizione fino a 32 ore di autonomia, se sommata alle due unità da 40 mAh incapsulate all’interno degli auricolari. L’autonomia, ovviamente, si riduce nel momento in cui si utilizzano le funzioni aggiuntive (in particolar modo quella della luce da notte che mantiene sempre il display accesso alla massima luminosità e l’ANC). Con una singola ricarica completa da 2 ore, però, si ottengono almeno 7 ore di riproduzione musicale, utile a non lasciarci mai senza i nostri brani preferiti durante gli allenamenti o durante i trasporti quotidiani tra casa e scuola/lavoro. Nel caso in cui si rimanga senza batteria, però, in soli 15 minuti la custodia di ricarica è in grado di donare agli auricolari almeno 2 ore di riproduzione musicale.

Recensione BlitzWolf BW-FYE16: prezzo e considerazioni

BlitzWolf BW-FYE16 sono delle TWS in grado di regalare un’ottima fedeltà musicale, mettendo a disposizione svariati strumenti aggiuntivi che sarebbero impossibili da utilizzare senza la particolarissima custodia di ricarica con display touch-screen. Questa particolarità potrebbe rendere le cuffie molto costose, ma BlitzWolf è famosa proprio per il suo eccezionale rapporto qualità/prezzo: il modello BW-FYE16, infatti, viene proposto a circa 50€ di listino, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete farle vostre per appena 21€.

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie che non solo riproducono un ottimo audio, ma possono tornare utili in occasioni in cui altre TWS potrebbero fare ben poco, allora non perdete tempo: le BW-FYE16 devono essere assolutamente vostre!

