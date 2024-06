Realme GT 7 Pro: il primo smartphone impermeabile e batteria esagerata

Aggiornamento 27/06: si torna a parlare del futuro GT 7 Pro con nuove aggiunte alla scheda tecnica. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Come un fulmine a ciel sereno la compagnia cinese ha rivelato l’esistenza di Realme GT 7 Pro, il nuovo top di gamma in arrivo entro la fine di quest’anno. Il debutto avverrà nei mercati Global e ovviamente è impossibile non pensare ad una belva caratterizzata da un comparto tecnico di ultima generazione.

Realme GT 7 Pro sarà il prossimo top di gamma del brand per i mercati Global: primi dettagli sulle specifiche

GT 5 Pro – Crediti: Realme

Dopo la presentazione dei modelli GT Neo 6 SE e GT Neo 6 in Cina, l’azienda ha annunciato anche le versioni occidentali GT 6 e GT 6T. Questi dispositivi sono mossi dallo Snapdragon 7+ Gen 3 e dallo Snapdragon 8s Gen 3 e appartengono alla fascia medio alta: ma quest’anno ci sarà spazio per un dispositivo top per il mercato Global? La conferma arriva dalla stessa compagnia, rispondendo ad un utente curioso. Realme GT 5 Pro, l’attuale flagship presentato in Cina lo scorso dicembre (acquistabile tramite store di terze parti) non arriverà in versione internazionale, ma si passerà direttamente… a Realme GT 7 Pro!

this year, we will launch GT7pro in India — Chase (@ChaseXu_) May 26, 2024

Il nuovo modello sarà presentato entro la fine del 2024, ma al momento non c’è ancora una data d’uscita. Inoltre non sono stati rivelati dettagli ufficiali né sulle specifiche né sul design. Ovviamente è qui che entrano in gioco i leak: Realme GT 7 Pro sarà tra i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 4, il futuro chipset di punta targato Qualcomm, in arrivo ad ottobre. Il telefono top di gamma di Realme potrebbe trovare spazio a novembre o dicembre, prima in Cina e poi a livello Global.

Crediti: Weibo

Il display dovrebbe essere un’unità OLED 8T LTPO realizzato da BOE con risoluzione 1.5K, sotto cui si celerebbe per la prima volta un lettore ID a ultrasuoni di Goodix. La base hardware sarebbe il futuro Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm, con tagli di memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di ROM. Inoltre pare che troveremo una batteria con anodo di silicio, tecnologia migliore rispetto alle classiche batterie agli ioni di litio che permetterebbe un amperaggio maggiore da ben 6.100 mAh con ricarica rapida a 120W. Infine la fotocamera, una tripla 50+50+50 MP con sensore principale Sony LYT-808, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopiale 3x con IMX882.

Realme GT 7 Pro potrebbe rappresentare una grande novità per il brand anche sul fronte della resistenza all’acqua: il dispositivo dovrebbe essere completamente impermeabile, con certificazione IP69. Ricordiamo che gli attuali GT 6 e 12 Pro/Pro+ sono certificati IP65.

Non ci sarà nessun Realme GT 6 Pro?

Crediti: Realme

Al momento non ci sono indiscrezioni su un possibile Realme GT 6 Pro, ma non è da escludere totalmente la possibilità di vedere anche questo dispositivo. A luglio l’azienda presenterà Realme GT 6 cinese (quindi in patria) e secondo i leak si tratterà di uno smartphone parecchio diverso dal nostro, con un look differente e lo Snapdragon 8 Gen 3. Insomma, il candidato perfetto da lanciare alle nostre latitudini come GT 6 Pro. Ovviamente l’ultima parola spetta sempre alla compagnia asiatica, quindi restiamo in attesa di novità.

