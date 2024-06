Il caso dei Realme GT 6 rubati: verità o tattica di marketing?

Nei giorni scorsi è arrivata una bruttissima notizia per i fan spagnoli di Realme, ma tuttavia questa è rientrata solo poche ore. Lo stock di Realme GT 6 per la Spagna sarebbe stato rubato poco prima del debutto, con il rischio di lasciare quindi a bocca asciutta gli appassionati del brand. Ma in tanti si chiedono: si tratta di una tattica di marketing?

Realme GT 6 e lo strano caso dei telefoni rubati: si è trattato di una strategia di marketing? Proviamo a fare chiarezza

Crediti: Realme

Il comunicato ufficiale che parla dei Realme GT 6 rubati è stato pubblicato lo scorso 14 giugno dall’account di Realme Spagna, annunciando problemi per quanto riguarda la commercializzazione del nuovo flagship killer del brand. Di seguito trovate il post e poi la sua traduzione, con tutti i dettagli riportati della compagnia.

¡Hola familia! Os tenemos que contar novedades sobre el #realmeGT6 💛 Os pedimos disculpas. pic.twitter.com/g5gtvA5ff2 — realme España (@realmeespana) June 14, 2024

Cara famiglia Realme, dobbiamo scusarci con voi. Per ragioni al di fuori del nostro controllo, i nostri Realme GT 6 sono stati rubati sulla strada per la Spagna. Non siamo stati in grado di recuperarli nonostante abbiamo fatto tutto il possibile, quindi non saremo in grado di assicurare l’esperienza di acquisto nei negozi durante la settimana di Lancio. Ci scusiamo sinceramente per il disagio causato.

Ovviamente questo comunicato ha causato un po’ di trambusto tra gli appassionati spagnoli, ma nonostante la confusione iniziale tutto sembra essere finito per il meglio. La stessa divisione spagnola di Realme ha confermato un epilogo a lieto fine, precisamente a distanza di circa dei ore dal primo post. I Realme GT 6 dovrebbero essere stati recuperati e quindi ci saranno abbastanza smartphone per tutti.

Las cosas a veces salen un poco regu… Pero que no cunda el pánico, habrá #realmeGT6 para todos😎💯 #GTisBACK #FlagshipKiller pic.twitter.com/xRQZKKfndv — realme España (@realmeespana) June 14, 2024

Per amor di precisione, il post non fa un riferimento ad un recupero del dispositivi; di conseguenza potremmo anche ipotizzare l’arrivo di un secondo stock, appena pochi giorni prima della presentazione ufficiale in Europa. Ovviamente, vista la particolarità della situazione e la celerità con la quale sono stati pubblicati i due post viene da chiedersi: la storia dei Realme GT 6 rubati è verità oppure si tratta di una tattica di marketing per attirare l’attenzione sul lancio della nuova gamma per i mercati occidentali?

Secondo quanto riportato da una testata spagnola, in realtà le cose sarebbero leggermente più complesse. La rapina a mano armata si sarebbe verificata nella sera del 29 maggio; approfittando di un momento di riposo del conducente (in un’area di servizio), dei criminali avrebbero derubato il malcapitato e svuotato l’intero carico del camion. La stessa vicenda è stata citata anche da alcune testate cinesi, con la medesima dinamica. Probabilmente il 14 giugno Realme Spagna si è decisa a rilasciare un comunicato per informare gli utenti, per poi fare retro marcia solo poche ore dopo (quando si dice fortuna). Da parte nostra non possiamo che attenerci alla narrazione ufficiale: nel caso si sia trattata di una strategia di marketing… tanto di cappello! Nel frattempo vi ricordiamo che l’evento di lancio di Realme GT 6 è fissato per il 20 giugno, insieme al fratello minore GT 6T.

Realme GT 6 (Global) – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162 x 75,1 x 8,7 mm per 191 grammi

Certificazione IP65

Display curvo AMOLED BOE 8T LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di 6.000 nit

a 10 bit da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 10.014 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 G B di RAM LPDDR5X

B di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, Speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con OIS e ultra-wide 112°

(f/1.9-2.2) con OIS e ultra-wide 112° Selfie camera da 32 MP (f/2.5)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

