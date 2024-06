Realme GT 6 pioniere del display: specifiche veramente al top

Capace di ricevere quattro certificazioni di settore, lo schermo di Realme GT 6 si pone come uno dei migliori nell’industria telefonica. Lo certificano enti come TÜV Rheinland ed SGS, secondo cui il pannello presente sul prossimo top di gamma del sub-brand di OPPO presenterà caratteristiche decisamente avanzate.

Realme parla delle tecnologie che vedremo a bordo del display di Realme GT 6

Realme GT 6 si prepara a infrangere un nuovo record, presentandosi come lo smartphone dal display più luminoso di sempre. Sarà uno schermo Ultra Bright capace di raggiungere il livello di picco di 6.000 nits, superando i 4.500 nits di OnePlus 12 e OPPO Find X7 Ultra e i 3.000 nits di Xiaomi 14 Ultra, vivo X100 Ultra e iQOO 12. E grazie alla presenza di vari sensori per la misurazione della luminosità ambientale, la sua gestione automatica avverrà tramite 10.240 livelli di luminosità per una regolazione più fine.

Vengono poi menzionate le tecnologie HDR e Pro-XDR, utile nel gaming per migliorare sia la luminosità che l’ampiezza della gamma cromatica, promettendo neri più profondi e una maggiore vivacità dei colori. Realme precisa di aver adoperato materiali di qualità elevata, con cui non soltanto aumentare la luminosità del display ma anche abbassare il consumo della batteria.

Per esempio la tecnologia LTPO 8T, che permetterà a Realme GT 6 di spaziare da 1 a 120 Hz, abbassando la frequenza d’aggiornamento del pannello durante la visualizzazione dei contenuti statici e aumentandola per quelli rapidi. Secondo i test condotti da Realme, questo consente una riduzione del consumo energetico fino al 20%, una diminuzione paragonabile a un aumento di 300 mAh della batteria da 5.500 a 5.800 mAh.

Come anticipato, Realme GT 6 ha ricevuto quattro certificazioni: SGS Five-star Esports Display per la fluidità delle immagini nel gaming, SGS Five-star Sunlight-Readable Display per l’elevata leggibilità e quelle SGS AI Eye-Protection Display e TÜV Rheinland Flicker Free Display per la salvaguardia della vista. Questo grazie al PWM Dimming a 2.160 Hz, frequenza che riduce l’affaticamento visivo riducendo al minimo lo sfarfallio del display; inoltre, l’intelligenza artificiale si occupa di regolare luminosità e temperatura del colore in condizioni di scarsa illuminazione.

