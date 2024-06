Realme GT 6, svelata la data d’uscita: il flagship killer dell’estate!

La serie GT sta per tornare, non solo a livello internazionale ma anche in Italia. Abbiamo avuto un primo assaggio con il modello Realme GT 6T, ma la compagnia asiatica ha in serbo per noi il lancio di un flagship killer. Realme GT 6 ha una data di presentazione Global e quasi sicuramente si tratterà di una presentazione simultanea, quindi anche alle nostre latitudini.

Realme GT 6 ha una data di presentazione: quando esce il nuovo flagship killer Global?

Crediti: Realme

È da giorni che Realme sta pubblicando indizi ed anticipazioni sul suo prossimo smartphone: l’uscita in Italia è stata confermata ufficialmente e nell’ultimo teaser è possibile scorgere anche una data. Non c’è dubbio che si tratti della data di presentazione di Realme GT 6, fissata per il 20 giugno; inoltre in ogni breve video si fa rifermento anche al nostro paese e non solo. Di conseguenza non è da escludere un lancio simultaneo nel medesimo giorno, quindi anche per noi.

realTALK Episode 2 is dropping soon! I'll review my fave GTs by then. Actually, I've been secretly learning 6 languages…😉 #realTALK #GTisBACK #FlagshipKiller pic.twitter.com/2dlERYehyS — Chase (@ChaseXu_) May 31, 2024

Il design del nuovo arrivato è stato svelato e non solo. L’attuale GT 6T presentato in India è un rebrand del cinese GT Neo 6 SE mentre il nostro Realme GT 6 sarà quasi certamente un rifacimento di GT Neo 6, lanciato in Cina a maggio. In attesa di saperne di più, ecco le possibili specifiche.

Realme GT 6 (Global) – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162 x 75,1 x 8,7 mm per 191 grammi

Certificazione IP65

Display curvo AMOLED BOE 8T LTPO a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di 6.000 nit

a 10 bit da (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco di 2.500 Hz e luminosità di picco di Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 10.014 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 G B di RAM LPDDR5X

B di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, NFC, USB Type-C, Speaker stereo

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.9-2.2) con OIS e ultra-wide 112°

(f/1.9-2.2) con OIS e ultra-wide 112° Selfie camera da 32 MP (f/2.5)

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

