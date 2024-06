Realme 12 debutta anche in versione 4G e non ha nulla da invidiare

La serie Realme 12 è decisamente prolifica (si percepisce l’intenzione di rivaleggiare con Xiaomi e Redmi) e ha all’attivo la bellezza di sei modelli: Realme 12 5G, 12+, 12 Pro, 12 Pro+, 12X e 12 Lite. Una gamma senza fine, a cui ora va ad aggiungersi anche un settimo modello: si tratta di Realme 12 4G, terminale economico ma completo, in grado di offrire il giusto equilibro tra specifiche tecniche e prezzo. Ecco tutti i dettagli di questa novità, per ora disponibile solo in alcuni mercati asiatici.

Realme 12 4G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Il design di Realme 12 4G è in linea con il resto della gamma: abbiamo un ampio modulo fotografico posizionato al centro della scocca ed una linea che separa il dispositivo in due metà. Frontalmente c’è uno schermo piatto con punch hole, un pannello AMOLED da 6,67″ con refresh rate a 120 Hz ed una luminosità di picco elevata (2.000 nit); anche il campionamento del tocco non scherza, con un massimo di 1.200 Hz, mentre il lettore d’impronte è posizionato sotto il display. La fotocamera fa affidamento su un sensore LYT-600 da 50 MP con tanto di stabilizzazione ottica OIS; la batteria è un’unità da 5.000 mAh e supporta ricarica rapida da 67W. Il chipset a bordo è lo Snapdragon 685.

Crediti: Realme

Nel momento in cui scriviamo Realme 12 4G è stato lanciato solo in alcuni paesi asiatici, al prezzo di partenza di circa 200€ al cambio attuale, nelle colorazioni Skyline Silver e Pioneer Green. Si tratta di un dispositivo che offre un giusto compromesso tra qualità e prezzo: il chipset non è sicuramente al top, ma ci sono tanti vantaggi (il display, la ricarica, la certificazione IP54, la fotocamera). In Italia abbiamo assistito al debutto di Realme 12 5G, 12+ e 12X: per ora non ci sono dettagli in merito all’uscita di questa versione con connettività LTE ma teniamo gli occhi aperti.

Realme 12 4G – Scheda tecnica

Crediti: Realme

dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,92 mm per un peso di 187 grammi

certificazione IP54

display AMOLED E4 da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 1.200 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità

(2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 1.200 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2,8 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53

GPU Adreno 610

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.88-2.4) con Sony LYT-600, OIS, zoom 2x, sensore mono, PDAF e Flash LED

(f/1.88-2.4) con Sony LYT-600, OIS, zoom 2x, sensore mono, PDAF e Flash LED selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di Realme UI 5.0

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️