Nemmeno Samsung Galaxy Z Flip 6 è al sicuro: AUMENTANO i prezzi del flip phone

Come da tradizione, nel corso delle prossime settimane dovremmo assistere all’evento Unpacked di Samsung, con protagonisti i nuovi indossabili, il chiacchieratissimo smart ring del brand e i pieghevoli di ultima generazione. Tuttavia le indiscrezioni riguardo al prezzo non sono poi così entusiasmanti: Samsung Galaxy Z Flip 6 dovrebbe essere colpito da un aumento rispetto alla precedente generazione ed arrivare a cifre più salate.

Samsung Galaxy Z Flip 6 subirà un aumento di prezzo, secondo le ultime indiscrezioni

Crediti: Onleaks x Smartprix

Nelle scorse ore si è parlato del rincaro di Samsung Galaxy Z Fold 6, almeno per quanto riguarda il mercato statunitense (ma ovviamente è impossibile non aspettarsi un colpo simile anche alle nostre latitudini). Ora tocca anche al pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip 6: secondo quanto rivelato dal noto insider Onleaks, il prezzo del flip phone dovrebbe aumentare. Si parla di 1.099,99$ e 1.219,99$, rispettivamente per le versioni da 256 GB e 512 GB; il precedente Galaxy Z Flip 5 è stato lanciato negli USA a 999,99$ e 1.119,99$ (per le medesime configurazioni).

Parlando del mercato italiano, l’attuale pieghevole ha debuttato a 1.249€ e 1.369€ (ora è acquistabile a 999€ e 1.099€), quindi resta da vedere quale sarà l’entità del rincaro alle nostre latitudini. Teniamo le dita incrociate e spediamo di saperne di più nel corso dei prossimi giorni, magari con indizi proprio sul prezzo in Europa.

