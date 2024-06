Smartphone aggiornati più a lungo: la promessa per il futuro di Qualcomm

Acquistare uno smartphone oggi significa acquistare un prodotto più evoluto che in passato ergo capace di rimanere funzionante per più anni, ed è per questo che gli aggiornamenti Android sono sempre più importanti. Proprio per questo, aziende come Samsung e Google spiccano dalla massa per essere le uniche a offrire un supporto software che arriva fino a 7 anni per i modelli più costosi. Ciò nonostante, un ruolo cruciale lo giocano anche i chipmaker, che siano questi MediaTek o Qualcomm, e quest’ultimo ha anticipato di star per annunciare una novità in tal senso.

Qualcomm promette: sta per annunciare un’importante novità per gli aggiornamenti

Per quanto le varie Samsung, Xiaomi, OPPO e compagnia varia si sforzino nel supportare il più a lungo possibile i propri smartphone e tablet, è necessario che Qualcomm e MediaTek facciano altrettanto. Essendo loro i SoC che alimentano buona parte dei dispositivi Android in circolazione, devono fornire ai produttori driver e file vari o i nuovi aggiornamenti rischiano di non essere compatibili. Questo spiega perché quando si acquista uno smartphone che monta un SoC poco diffuso o un SoC molto economico, è altamente probabile che riceverà uno o nessun major update.

Recentemente, il vice presidente Chris Patrick ha ribadito che si tratta di una preoccupazione significativa per Qualcomm, ribadendo che il supporto software sia “molto costoso e complicato“, vista anche la quantità di SoC esistenti e la quantità di modelli di svariati brand che li utilizzano. Negli ultimi anni, Qualcomm ha “lavorato con Google e con gli OEM per modificare la struttura del codice in linea e cambiare il meccanismo con cui eseguiamo tali aggiornamenti“.

C’è ancora del lavoro da fare, però, e questo lo sa bene Qualcomm, che anticipa: “entro la fine dell’anno, faremo alcuni annunci su alcuni dei cambiamenti che abbiamo apportato per facilitare tutto questo e aiutare l’intero ecosistema a mantenere i telefoni Android sempre più aggiornati“. Probabilmente l’annuncio arriverà in occasione dello Snapdragon Summit di ottobre 2024, che ricordiamo avrà come protagonista lo Snapdragon 8 Gen 4.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️