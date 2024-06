PowKiddy V10 ufficiale: è la nuova retro-console tascabile

Powkiddy continua a portare sul mercato retro-console sempre più affascinanti e in questi giorni ha presentato ufficialmente il nuovo modello V10: un dispositivo talmente compatto che può essere portato addirittura in tasca. Grazie a questa retro-console, quindi, si potranno nuovamente rivivere i giochi del passato sfruttando però la miglior tecnologia moderna con un pacchetto all-in-one.

PowKiddy V10: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Powkiddy

Powkiddy V10 è una retro-console particolarmente compatta (103 x 94 x 22.5 millimetri) che entra perfettamente nella tasca dei pantaloni, come fosse uno qualsiasi smartphone moderno. Il display IPS da 3.5″ offre una risoluzione di 320p (480 x 320 pixel), ovvero il doppio dei classici giochi per Game Boy Advance. Sulla parte frontale troviamo i tasti XABY, Start, Select e il DPAD, mentre sul retro sono presenti dei trigger studiati appositamente per questo particolare design quasi quadrato.

La batteria da 3000 mAh garantisce fino a 8 ore di gioco e può essere ricaricata completamente tramite USB-C in appena 2 ore. La console, inoltre, mette a disposizione il supporto OTG-USB, un jack per le cuffie da 3.5 millimetri ed la connettività Wi-Fi per collegare il dispositivo ad internet. Sotto la scocca, invece, batte il cuore di un CPU Cortex-A35, affiancata da 1 GB di RAM ed una GPU Mali-G31.

Al momento Powkiddy non ha ancora annunciato data, prezzo e tagli di memoria per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, ma maggiori dettagli dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.

