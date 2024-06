Powkiddy RGB20S è un tuffo nel passato: i tuoi giochi preferiti, sempre con te (a soli 55€)

Porta i tuoi giochi del passato preferiti sempre con te, grazie alla retro-console Powkiddy RGB20S: si tratta di un gadget tech imperdibile, specialmente visto il periodo. Vacanze, giornate al mare, gite fuori porta, escursioni in montagna; in qualsiasi momento puoi ritagliare un attimo di relax e fare un tuffo nel passato con questa retro console economica e completa!

Powkiddy RGB20S è la retro-console economica e completa, ora in offerta lampo quasi a metà prezzo

Crediti: Powkiddy

La retro console portatile Powkiddy RGB20S scende a soli 55,7€ grazie alla promo Flash Sale di TomTop: il dispositivo è acquistabile in offerta lampo, ma solo per un periodo limitato di tempo (e con un numero di unità disponibili). Segnaliamo che il modello in sconto è quello con colorazione White e che è presente la spedizione gratis (per il massimo risparmio)!

Crediti: Powkiddy

Con Powkiddy RGB20S puoi rivivere tutti i giochi del passato: ore e ore di intrattenimento nel palmo della tua mano. Puoi giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque e in qualsiasi momento grazie alle sue dimensioni compatte ed un peso contenuto (di soli 170 grammi), con uno schermo IPS da 3,5″, un ingresso mini-jack per le cuffie (anche l’audio gioca un ruolo importante, perfino nei giochi con decenni sulle spalle) ed una batteria da 3.500 mAh, per circa 8 ore di autonomia. A muovere il tutto è presente un chipset quad-core RK3326 (fino a 1 GHz), accompagnato da 1 GB di RAM ed un doppio slot micro SD (è inclusa una schedina da 64 GB). Presente all’appello il WiFi Dual Band, un sistema operativo Linux open source e uno speaker da 2W integrato. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

