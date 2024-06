POCO M6 4G è il nuovo budget phone Xiaomi, subito con 30€ di sconto e TWS in regalo

Il nuovo smartphone economico di Xiaomi è ufficiale, in tempo per l’estate: se state cercando un dispositivo economico e completo, perfetto per immortalare le vostre vacanze al mare o in montagna, allora eccovi serviti. POCO M6 4G è un budget phone stiloso e dal prezzo convincente: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche e disponibilità in Italia.

POCO M6 4G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia | Ufficiale

Crediti: POCO

Il design di POCO M6 4G si ispira a quello del fratello maggiore M6 Pro 4G, ma con un sensore fotografico in meno. La cover posteriore è realizzata in vetro, con una sezione opaca ed un lucida; sono presenti due sensori ed un flash LED circolare, insieme al logo del brand partner di Xiaomi. Frontalmente trova spazio un display Wet Touch (per un riconoscimento e un controllo touch migliori, che evitano attivazioni accidentali dovute a gocce d’acqua); si tratta di un pannello LCD da 6,79″ Full HD AdaptiveSync a 90 Hz, con tre certificazioni Eye-Care di TÜV Rheinland.

A muovere il tutto abbiamo un chipset Helio G91 Ultra di MediaTek, alimentato da una capiente batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida da 33W. La fotocamera è un sensore principale da 108 MP (con zoom 3X) accompagnato da un obiettivo secondario macro.

Crediti: POCO

Il nuovo POCO M6 4G arriva in Italia al prezzo di 169,9€ e 189,9€, rispettivamente per la versione da 6/128 GB e quella da 8/256 GB. Il budget phone è già in offerta lancio, con uno sconto di 30€: effettuando il preordine fino alle ore 09:59 dell’11 giugno il prezzo sarà di 139,9€ e 159,9€. Inoltre si riceverà anche un paio di TWS Redmi Buds 4 Active in regalo. Le colorazioni disponibili sono tre: Black, Silver e Purple.

POCO M6 4G – Scheda tecnica

Dimensioni di 168,6 x 76,28 x 8,3 mm per 205 grammi

Certificazione IP54

Display LCD da 6,79″ Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a 90 Hz , luminosità di picco di 550 nit

da (2.460 x 1.080 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di 550 nit Lettore d’impronte digitale laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G91 Ultra a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,0 GHz)

GPU ARM Mali-G52 MC2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di memoria eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.030 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, mini-jack cuffie, speaker stereo, sensore IR

Fotocamera da 108 + 2 MP (f/1.75-2.4) con zoom 3X e obiettivo macro

(f/1.75-2.4) con zoom 3X e obiettivo macro Selfie camera da 13 MP (f/2.45)

(f/2.45) Android 14 sotto forma di HyperOS

