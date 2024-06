OPPO Reno 12F cambierà registro ed arriverà in due versioni

La serie Reno 12 conta due modelli in Cina, mentre il lancio in Europa è fissato per il 18 giugno (pare con alcune specifiche differenti). Similmente a quanto avvenuto con la scorsa generazione anche stavolta dovrebbe esserci una terza aggiunta, conosciuta come OPPO Reno 12F: tuttavia sembra che il mid-range avrà più di una versione, in base alla connettività.

OPPO Reno 12F arriverà sia in versione 5G che 4G: chi ha detto che la connettività LTE è il passato?

Reno 11F – Crediti: OPPO

Dopo il debutto dei fratelli maggiori, a marzo abbiamo assistito al lancio in Italia di OPPO Reno 11F 5G, dispositivo medio gamma caratterizzato da un look elegante e buone specifiche (qui trovate la nostra recensione). Anche con la nuova famiglia ci sarà un telefono Reno F ma al momento il terminale è apparso solo in alcune certificazioni. Il nome commerciale sarebbe OPPO Reno 12F, con due versioni disponibili: la variante siglata CPH2637 avrebbe dalla sua il supporto alla ricarica SuperVOOC da 45W ed una batteria da 5.000 mAh (4.870 mAh di valore nominale) mentre il modello CPH2687 sarebbe caratterizzato dal un modem LTE. Inoltre sarebbe stato individuato anche nel database di Camera FV 5, con un sensore principale da 50 MP ed modulo selfie da 8 MP.

Reno 11F – Crediti: OPPO

Insomma, OPPO Reno 12F dovrebbe essere lanciato sia in versione 5G (pare con il SoC Dimensity 6300) che con connettività 4G (in questo caso si vocifera con lo Snapdragon 680, soluzione data 2021). Entrambi i modelli avrebbero una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con un sensore OmniVision OV50D, un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro. Stando ad un altro leak ci sarebbe anche una selfie camera da 32 MP ma non è chiaro se per entrambi o solo per la versione 5G (quindi da 8 MP per quella 4G).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le