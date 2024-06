OPPO Reno 12 pronto al debutto da noi: data ufficiale in Europa

Il duo composto da OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro stanno per uscire dai confini cinesi ed essere lanciati ufficialmente anche qua da noi in Europa. Lo ha confermato la stessa compagnia, che ha appena annunciato la data di presentazione, giorno in cui scopriremo specifiche ma soprattutto prezzi di vendita.

OPPO annuncia la data di presentazione per l’arrivo della serie Reno 12 in Europa

Crediti: OPPO

Abbiamo già assistito all’esordio di OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro, che meno di un mese fa sono stati mostrati al pubblico in Cina e quindi abbiamo un quadro completo delle loro specifiche. Ci sarà però qualche differenza, specialmente sotto il profilo del System-on-a-Chip, con il Dimensity 7300 Energy che prenderebbe il posto dei più avanzati Dimensity 8250 e 9200+; potrebbe esserci anche qualche differenza nei tagli di memoria, così come nelle fotocamere, con una 50+8+2 MP per Reno 12 e 50+50+8 MP per Reno 12 Pro.

“L’Europa sarà il primo mercato internazionale“, specifica OPPO, aggiungendo che la serie Reno 12 sarà presentata il 18 giugno 2024. L’evento avrà luogo in quel di Ibiza in collaborazione con la celebre discoteca Ushuaïa. Dovrete attendere quel giorno per scoprirne di prezzi di vendita, oppure leggere questo articolo per conoscerli in anticipo.

