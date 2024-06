OPPO Reno 12 e 12 Pro: scheda tecnica, prezzo e uscita

A differenza della serie Find, quella Reno si rinnova due volte ogni 12 mesi, ed ecco che vengono ufficialmente annunciati OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro. Molto probabilmente questi sono soltanto due degli svariati modelli che andranno a comporre la famiglia Reno 12 da qui ai prossimi mesi, e sono due dei principali esponenti dell’ultima generazione, che per l’occasione si rinnovano nell’estetica e presentano due System-on-a-Chip customizzati. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita (anche in Italia) della serie OPPO Reno 12: parliamo sia dei modelli cinesi che di quelli Global.

OPPO Reno 12 e 12 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Tutti i dettagli della Versione Cinese

Per OPPO Reno 12 le colorazioni sono Soft Peach, Ebony Black e Millennium Silver, per il modello Pro quelle Champagne Gold, Ebony Black e Silver Fantasy Purple: per ambedue gli smartphone viene comunque abbandonata la sempre più anacronistica estetica curva in favore di frame piatto e schermo leggermente curvo su tutti i lati, in linea con il trend odierno.

Le differenze fra i due modelli sono praticamente una sola, il System-on-a-Chip adoperato targato MediaTek: Reno 12 monta il Dimensity 8250 Star Speed, mentre Reno 12 Pro il Dimensity 9200+ Star Speed, entrambi a 4 nm. Il primo ha CPU octa-core (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G610 MC6 a 950 MHz, il secondo una CPU octa-core (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Immortalis-G715 MC11 a 1.15 GHz.

Per il resto, OPPO Reno 12 e 12 Pro hanno praticamente le stesse dimensioni e la certificazione IP65, con uno schermo AMOLED Pro XDR da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, luminosità fino a 1.200 nits, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2. I tagli di memoria sono da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile, mentre la batteria è una 5.000 mAh con ricarica Super VOOC da 80W.

C’è una piccola differenza anche nel comparto fotografico: la tripla fotocamera è sempre da 50+50+8 MP ma il sensore principale (con OIS) è il Sony LYT-600 da 1/1.95″ su Reno 12 e il Sony IMX890 da 1/1.56″ su Reno 12 Pro. Li affiancano un ultra-grandangolare Sony IMX355 e teleobiettivo 2x Samsung JN5 da 1/2.75″ per la modalità Ritratto, oltre alla selfie camera da 50 MP Samsung JN5. Completano la scheda tecnica ColorOS 14.1 con Android 14, Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC e USB-C. OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro sono disponibili in Cina ai seguenti prezzi (ma sono acquistabili anche per noi occidentali tramite store di terze parti):

Reno 12 Versione Cinese 12/256 GB: 2.699 CNY ( 343€ ) 12/512 GB: 2.999 CNY ( 381€ ) 16/256 GB: 2.999 CNY ( 381€ ) 16/512 GB: 3.199 CNY ( 407€ )

Reno 12 Pro Versione Cinese 12/256 GB: 3.399 CNY ( 432€ ) 12/512 GB: 3.699 CNY ( 470€ ) 16/512 GB: 3.999 CNY ( 508€ )



OPPO Reno 12 & 12 Pro (Versione Cinese) – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,4 x 74,8 x 7,25 mm per 179 grammi (Reno 12) oppure 161,4 x 74,8 x 7,55 mm per 183 grammi (Reno 12 Pro)

Certificazione IP65

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 8250 Star Speed a 4 nm TSMC (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G610 MC6

a 4 nm TSMC (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G610 MC6 SoC MediaTek Dimensity 9200+ Star Speed a 4 nm TSMC (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510), GPU Immortalis-G715 MC11

a 4 nm TSMC (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510), GPU Immortalis-G715 MC11 12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR

Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ (Reno 12) oppure Sony IMX890 da 1/1.56″ (Reno 12 Pro)

(f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ (Reno 12) oppure Sony IMX890 da 1/1.56″ (Reno 12 Pro) Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (con autofocus, ma solo su Reno 12 Pro)

(con autofocus, ma solo su Reno 12 Pro) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

Tutti i dettagli della Versione Global

Come spesso accade con questa serie, i modelli rilasciati per i mercati internazionali hanno delle caratteristiche differenti rispetto a quelli cinesi. OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro Global presentano entrambi lo stesso chipset MediaTek personalizzato, ma in questo caso si tratta del Dimensity 7300 Energy, variante del Dimensity 7300. Cambia anche il comparto fotografico, che nei modelli globali differisce in base al telefono: la versione standard presenta una soluzione da 50 + 8 + 2 MP (con ultra-wide e macro) mentre il fratello maggiore 12 Pro passa a 50 + 50 + 8 MP, guadagnando un teleobiettivo con zoom ibrido 20X. Entrambi sono dotati di un sensore principale Sony LYT-600 con stabilizzazione ottica. Di seguito trovate le schede tecniche mentre per il prezzo in Italia, i nuovi smartphone vengono proposti a 499,9€ (Reno 12, 12/256 GB) e 599,9€ (Reno 12 Pro, 12/512 GB); li trovate sia sullo store ufficiale (Reno 12 / Reno 12 Pro) che su Amazon (Reno 12 / Reno 12 Pro).

OPPO Reno 12 & 12 Pro (Versione Global/Italia) – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,4 x 74,1 x 7,6 mm per 177 grammi (Reno 12) oppure 161,45 x 74,79 x 7,40/7,45 mm per 180/181 grammi, Nebula Black/Nebula Silver (Reno 12 Pro)

Certificazione IP65

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 (Pro) e Gorilla Glassi 7i (standard)

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 (Pro) e Gorilla Glassi 7i (standard) Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 7300 Energy a 4 nm TSMC (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G615

a 4 nm TSMC (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G615 12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Ultra Volume Mode 300%

, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Ultra Volume Mode 300% Fotocamera Reno 12 Pro da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.0-2.2) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X e digitale 20X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″

(f/1.8-2.0-2.2) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X e digitale 20X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ Fotocamera Reno 12 da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″

(f/1.8-2.2-2.4) con ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ Selfie camera Reno 12 Pro – Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Selfie camera Reno 12 – 32 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14.1

