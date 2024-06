OPPO Reno 12 FS 5G in arrivo in Italia: il sito ufficiale svela tutto!

Sono passati solo una manciata di giorni dal lancio in Italia della serie Reno 12 (ecco il nostro approfondimento, con tutti i dettagli) ma già si parla della prossima aggiunta alla gamma. La compagnia asiatica avrebbe in programma un nuovo modello, protagonista di un corposo leak proprio grazie allo store ufficiale italiano: ecco tutti i dettagli trapelati di OPPO Reno 12 FS 5G tra design, specifiche tecniche e prezzo, ovviamente da considerare come un leak fino alla conferma da parte dell’azienda.

OPPO Reno 12 FS 5G: design, specifiche e prezzo della nuova aggiunta alla serie, in arrivo in Italia

Crediti: OPPO

Rispetto ai fratelli maggiori OPPO Reno 12 FS 5G presenta un look differente: il modulo fotografico rettangolare cede il posto ad uno circolare, posizionato al certo della parte superiore della scocca. All’interno è contenuto il medesimo comparto di Reno 12 Global (50 + 8 + 2 MP) ma con un sensore principale differente e senza OIS. Le analogie continuano per i 5.000 mAh di batteria, in questo caso con il supporto alla ricarica da 45W (quindi quasi dimezzata rispetto a quella dei modelli superiori). Il chipset è il Dimensity 6300 Energy, ancora una soluzione MediaTek personalizzata; frontalmente trova spazio uno schermo AMOLED da 6,67″ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, un lettore d’impronte digitali integrato ed un punch hole contenente la selfie camera da 32 MP.

Crediti: OPPO

Oltre ai dettagli su design e specifiche, il sito ufficiale italiano avrebbe svelato anche il prezzo di vendita: OPPO Reno 12 FS 5G dovrebbe debuttare in Italia prossimamente (molto probabile a stretto giro) a 399,9€ nella sola configurazione da 12/256 GB (e, pare, con uno sconto trade-in da 50€). Il condizionale è d’obbligo dato che la pagina pubblicata in precedenza ora è differente, con meno immagini e senza i vari dettagli sul dispositivo. Di seguito la scheda tecnica completa, ovviamente da prendere come un leak fino ad una conferma ufficiale. Segnaliamo anche l’esistenza del presunto Reno 12F (sia 5G che 4G): che si tratti dello stesso modello ma con un nome differente (per un altro mercato)?

OPPO Reno 12 FS 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 163,05 x 75,75 x 7,76 mm per 187 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità fino a 1.200 nit e protezione DragonTail Star 2

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , luminosità fino a 1.200 nit e protezione DragonTail Star 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 6300 Energy a 6 nm TSMC (2 x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MP2

a 6 nm TSMC (2 x + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MP2 12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8) con ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale OVD50D

(f/1.8) con ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale OVD50D Selfie camera IMX615 da 32 MP (f/1.8)

(f/1.8) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

