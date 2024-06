OPPO Enco Air 4 Pro ed Enco X3i ufficiali: ANC, audio 3D e tanta autonomia

Oggi c’è spazio anche per delle nuove cuffie true wireless: dopo aver scoperto la serie Reno 12 e Watch X, arriva l’annuncio per OPPO Enco Air 4 Pro ed Enco X3i.

OPPO Enco Air 4 Pro ed Enco X3i: annunciate ufficialmente le nuove cuffie TWS

OPPO Enco Air 4 Pro sono disponibili nelle due colorazioni Moonlight White e Midnight Black, hanno un peso di 4,4 grammi per cuffia (47 grammi col case) e sono certificate IP55 contro sudore e schizzi. Dentro ci sono driver dinamici da 12,4 mm con sensibilità di 112±3 dB a 1 kHz e risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz.

È presente la cancellazione attiva del rumore tramite i tre microfoni fino a 49 dB con range di frequenze fino a 4.000 Hz con anche la modalità Trasparenza. La connettività è di tipo Bluetooth 5.4 con supporto Hi-Res e codec LHDC 5.0, AAC ed SBC, mentre la batteria da 58 mAh (440 mAh col case) offre un’autonomia fino a 44 ore (col case), scendendo a 20 ore con ANC attiva, mentre la ricarica avviene tramite USB-C.

Le colorazioni di OPPO Enco X3i sono sempre due ma Electric Blue e Meteor Gray, per cuffie con controlli touch che pesano 4,8 grammi, un case da 40,8 grammi e anch’esse certificate IP55. La configurazione audio cambia, con doppio driver comprensivo di woofer da 10,4 mm e tweeter da 6 mm, per una sensibilità di 112±3 dB e risposta in frequenza aumentata da 15 Hz a 40 kHz.

La batteria dentro le cuffie è sempre da 58 mAh, ma il più ampio case cela una 520 mAh che spinge l’autonomia a 28 ore con cancellazione attiva e 44 ore se disattiva, con ricarica rapida USB-C: bastano 10 minuti per avere 7 ore di autonomia. La connettività Bluetooth 5.3 comprende latenza ultra-bassa a 94 ms, connessione a due dispositivi assieme, supporto LHDC 5.0, AAC ed SBC, con supporto Hi-Res e cancellazione attiva del rumore con tre microfoni fino a 49 dB, range di frequenze fino a 4.000 Hz e modalità Trasparenza.

La tecnologia OPPO Alive Audio combina algoritmi proprietari e il tracciamento della testa per simulare l’audio spaziale 3D: basta mettere in riproduzione una qualsiasi canzone e ne verrà simulato l’ascolto come si fosse in un teatro. C’è poi Golden Sound 2.0, che capisce il proprio condotto uditivo per adattare il profilo sonoro e offrire il migliore ascolto in base all’udito di ognuno.

OPPO Enco Air 4 Pro sono disponibili al prezzo di listino di 89,99€ e c’è anche un bundle a 344,99€ con anche OPPO Watch X. Per le OPPO Enco X3i il costo sale a 129,99€, con uno sconto di 30€ che le porta a 99,99€ per chi è iscritto alla newsletter OPPO Store e il bundle a 364,99€ con OPPO Watch X.

