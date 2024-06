Opera One R2 è un browser tutto nuovo: adesso con AI che genera le immagini

Opera ha annunciato oggi il lancio di One R2, la seconda versione di test del nuovo browser web della popolare azienda norvegese che fa dell’intelligenza artificiale il proprio punto forte. In questa nuova edizione, infatti, l’assistente AI Aria guadagna nuove funzionalità, oltre ad un nuovo design per l’applicazione che ricalca gli ultimi trend del momento in fatto di navigazione.

Opera One R2: nuovo design e AI migliorata

Una delle grandi novità di Opera One R2 è il suo design con split tabs e nuovi controlli multimediali: in precedenza, infatti, i controlli era puntualmente posizionati sulla sidebar, ma con questa nuova versione vengono spostati in una finestra flottante (proprio come quella dei video picture-in-picture). In questo modo gli utenti possono controllare più facilmente la riproduzione, mentre le split tabs permettono di lavorare si più siti web contemporaneamente.

L’assistente AI Aria, inoltre, guadagna nuove capacità generative: questa intelligenza artificiale, grazie alla nuova release, è in grado di creare immagini e audio partendo da una indicazione testuale, proprio come avviene con i più popolari chatbot sul web.

Opera One R2 sarà disponibile presto in accesso anticipato, mentre la maggior parte degli utenti potrà utilizzare il browser in pianta stabile entro la fine dell’anno. Per testare immediatamente la versione early access, potete visitare il sito ufficiale.

