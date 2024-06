La RIVOLUZIONARIA Voice Mode di ChatGPT sta arrivando: ecco le prime immagini

In occasione dello Spring Update con cui OpenAI ha presentato al mondo il potente modello GPT-4o, la compagnia guidata da Sam Altman ha anche mostrato una lunga demo della nuova e rivoluzionaria Voice Mode di ChatGPT, promettendo agli utenti che sarebbero stati in grado di provarla molto presto. Il momento, infatti, sembra stia finalmente arrivando con le prime tracce dell’alpha su iOS.

La nuova Voice Mode di ChatGPT promette di rivoluzionare le interazioni con l’AI

Crediti: TestingCatalog

Come mostrato dagli esperti di Testing Catalog, l’ultimo aggiornamento dell’app ufficiale di ChatGPT per iOS ha introdotto nuovi elementi che suggeriscono un imminente lancio della nuova “modalità voce avanzata” in versione alpha per gli abbonati a ChatGPT Plus. Questa particolare modalità funzionerà in tempo reale, permettendo di avere conversazioni con l’AI senza interruzioni e con la visione sempre attiva.

“Conversazioni naturali con risposte in tempo reale, capacità di percepire e rispondere alle emozioni, umorismo, sarcasmo e altro, e anche chat video” è la descrizione ufficiale della nuova funzionalità presente nell’app che permetterà con un singolo tap l’accesso alla fotocamera per ChatGPT, che in questo modo guadagnerà gli occhi per essere consapevole di quello che viene inquadrato.

Al momento non si conosce ancora la data ufficiale del lancio della versione alpha, ma è plausibile pensare che il momento sia davvero molto vicino.

