OnePlus Pad Pro ufficiale: è il primo tablet con Snapdragon 8 Gen 3

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale di OnePlus Pad Pro, il nuovo tablet che si pone un gradino sopra rispetto al modello base con specifiche più avanzate. Lo si evince dal fatto che sia il primo modello al mondo a essere basato sul potente Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, come all’utilizzo di un display ancora più ampio.

OnePlus Pad Pro è il primo tablet al mondo con Snapdragon 8 Gen 3: tutte le novità

Con uno spessore di 6,5 mm e un peso di 584 grammi, OnePlus Pad Pro è disponibile in due colorazioni, Grigio e Verde. Dalla sua ha un pannello LCD con diagonale che passa da 11,61″ a 12,1″ 3K (3.000 x 2.120 pixel) con densità di 304 PPI, sempre con refresh rate a 144 Hz, supporto HDR10+, Dolby Vision ma con luminosità aumentata a 900 nits. Ci si può interagire anche con lo Smart Stylus Pro dedicato, così come la tastiera Smart Touch per usarlo come fosse un notebook.

Il cambiamento principale riguarda la piattaforma hardware, che passa da MediaTek Dimensity 9000 a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, SoC a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520), GPU Adreno 750 e memorie LPDDR5X e UFS 4.0. Non cambia la batteria, sempre un’unità da 9.510 mAh con ricarica immutata a 67W, così come le altre specifiche: Android 14 con OxygenOS 14.1, sei speaker stereo, Wi-Fi, Bluetooth e USB-C 2.0.

OnePlus Pad Pro è disponibile in Cina al prezzo di 2.799 CNY (360€) per la variante base da 8/128 GB, salendo a 2.999 CNY (385€) per quella da 8/256 GB, 3.299 CNY (424€) per quella da 12/256 GB e 3.699 CNY (475€) per quella da 16/512 GB; per gli accessori, i prezzi sono di 499 CNY (64€) per lo stylus e 599 CNY (77€) per la tastiera.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️