OnePlus Pad 2 rinviato, al suo posto ONEPLUS PAD PRO: ora è ufficiale!

Aggiornamento 21/06: la compagnia cinese ha confermato design e data di presentazione di OnePlus Pad Pro. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Sarebbero cambiati i programmi in casa OPPO e OnePlus, spesso due facce della stessa medaglia con prodotti molto simili se non identici fra loro come nel caso di OPPO Pad 3 e OnePlus Pad 2. Nonostante la differente numerazione, le voci di corridoio parlano di due tablet speculari, ma il cui lancio sarebbe anticipato da quello di OnePlus Pad Pro: ora quest’ultimo ha finalmente una data di presentazione ed è ormai dietro l’angolo.

OnePlus Pad Pro sarebbe il prossimo tablet in arrivo al posto di OnePlus Pad 2: ecco la data d’uscita

Crediti: OnePlus

Nel corso delle settimane precedenti si è parlato in varie occasioni dell’esistenza di OnePlus Pad Pro, versione potenziata del primo tablet della casa cinese. In precedenza abbiamo assistito al lancio di OnePlus Pad e del modello Pad Go, ed anziché passare direttamente alla prossima generazione arriverà una versione di punta. La data di presentazione del tablet è fissata per il 27 giugno in Cina: durante l’evento vedremo anche OnePlus Ace 3 Pro e gli accessori Watch 2 e Buds 3 (entrambi lanciati già in Italia). Il poster ufficiale mostra anche il design di Pad Pro, simile a quello della versione standard (e in arrivo con stilo e tastiera).

Crediti: OnePlus

Ovviamente, visto anche il nome, ci si aspetta novità di fascia alta: un display più grande (LCD da 12,1″ 3K a 144 Hz) e un SoC più avanzato, forse targato Qualcomm. Alcuni insider puntano in direzione dello Snapdragon 8 Gen 3: quindi potrebbe trattarsi di un tablet top di gamma, con tanto di 16/512 GB di memorie. Non ci sarebbero novità per la ricarica rapida, che avrebbe nuovamente una potenza a 67W secondo la certificazione 3C ricevuta dal modello OPD2401 (con una batteria da 9.510 mAh). Per le fotocamere ci sarebbero sensori da 13 MP e 8 MP, rispettivamente posteriore ed anteriore. In precedenza sono trapelati anche degli schermi che anticipavano il design posteriore, anch’esso immutato, così come la presenza di tastiera e pennino.

Il primo OnePlus Pad venne lanciato nel febbraio 2023, ma per il successore (e per OPPO Pad 3) sarebbe necessario attendere fine 2024 per via del rinvio da parte dell’azienda. Per ora non ci sono dettagli precisi, ma sicuramente il prossimo OnePlus Pad Pro saprà intrattenerci, viste le sue caratteristiche (almeno per quanto riguarda i dettagli leak).

