OnePlus Ace 3 Pro ufficiale: tanta potenza e BATTERIA ENORME

Ve l’avevamo anticipato mesi fa: i prossimi top di gamma sarebbero andati all-in sulla batteria, e il nuovo OnePlus Ace 3 Pro è la conferma di questo apprezzatissimo trend. Annunciato ufficialmente in queste ore, si presenta come un vero top di gamma dotato di caratteristiche persino migliori rispetto al modello di punta OnePlus 12.

OnePlus Ace 3 Pro è il top di gamma che alza l’asticella nel comparto batteria

OnePlus Ace 3 Pro è disponibile non solo in tre colorazioni ma anche in tre differenti versioni sulla base del materiale utilizzato per la scocca posteriore: il telaio è in metallo, ma il retro è in vetro argento, ecopelle verde ed edizione limitata Supercar Edition in ceramica. Si basa su Snapdragon 8 Gen 3 con memorie fino a 24 GB/1 TB e ha uno schermo curvo LTPO da 6,78″ 1.5K fino a 120 Hz con chip dedicato al miglioramento delle sue prestazioni: secondo OnePlus, è l’unico smartphone che fa girare Genshin Impact a 120 fps.

Sicuramente aiuta l’impianto di raffreddamento da 9.126 mm2, incaricato di tenere il più possibile basse le temperature dello smartphone. A tal proposito, parliamo di quella che possiamo definire la sua novità principale, quella tecnologia Glacier Battery che consente la presenza di una batteria da ben 6.100 mAh. Finora un amperaggio simile era ad appannaggio degli spesso più ingombranti gaming phone, ma Ace 3 Pro è spesso 8,69 mm per un peso di 207 grammi. Non manca la ricarica rapida a 100W, gestita dal chip dedicato Super VOOC S, e OnePlus dice che con 1.600 cicli di ricarica (circa 4 anni d’utilizzo) è garantito l’80% di capacità effettiva.

OnePlus Ace 3 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,3 x 75,27 x 8,69/8,85/8,95 mm per un peso di 207/212/225 grammi

Certificazione IP65

Display curvo AMOLED 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nits e protezione Gorilla Glass Victus 2

8T a 10 bit da (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nits e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore ID ottico sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.100 mAh con ricarica SuperVOOC da 100W

con ricarica SuperVOOC da Fotocamera da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con Sony LYT-800 e OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro da 4 cm

f/1.8-2.2-2.4 con Sony LYT-800 e OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro da 4 cm Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR, Alert Slider

Android 14 con ColorOS 14.1

OnePlus Ace 3 Pro è disponibile in Cina al prezzo di partenza di 3.199 CNY (410€) per il taglio di memorie da 12/256 GB, salendo a 3.499 CNY (449€) per quella da 16/256 GB, 3.799 CNY (487€) per quella da 16/512 GB per finire con 4.399 CNY (564€) per quella da 24 GB/1 TB.

