OnePlus 13 e Ace 3 Pro avranno una batteria GLACIALE: cosa possiamo aspettarci?

Tramite i canali social ufficiali, OnePlus ha annunciato la data di presentazione della nuova tecnologia Glacier Battery. Si tratterà di una batteria di nuova generazione, una soluzione ad alta densità che punta a divenire una pietra miliare per il settore mobile: che cosa possiamo aspettarci dalla batteria che troveremo a bordo di OnePlus 13 e Ace 3 Pro?

OnePlus Glacier Battery: la batteria di ultima generazione sarà una pietra miliare, promette l’azienda

Crediti: OnePlus

Al momento la casa di Pete Lau non ha ancora svelato quali saranno i primi smartphone dotati di questa nuova tecnologia, ma non è difficile indovinare. OnePlus Ace 3 Pro è nell’aria da diverso tempo e il debutto è atteso nel corso dell’estate: un noto insider ha già parlato nei giorni scorsi della possibilità di una collaborazione con CATL (azienda leader del settore, uno dei più grandi produttori di batterie al mondo). Si vocifera di un’unità da ben 6.100 mAh caratterizzata da un’altissima densità e con il supporto alla ricarica rapida da 100W.

Crediti: Weibo

Ebbene la partnership con CATL è stata confermata ufficialmente: il 20 giugno sarà presentata la nuova tecnologia OnePlus Glacier Battery ma al momento non vengono forniti ulteriori dettagli. L’unico dettaglio certo è che si tratterà di una batteria capiente e realizzata utilizzando un elettrodo negativo di silicio, con una maggiore densità ed un’alta velocità di ricarica.

Secondo il noto insider cinese Digital Chat Station questa tecnologia andrà ad impattare sulle performance ma non sulle dimensioni finali; pare che nonostante la batteria da 6.100 mAh, OnePlus Ace 3 Pro dovrebbe avere uno spessore inferiore ai 9 mm, il tutto con la possibilità di ricarica in circa 3 minuti (grazie ai 100W). Il leaker sostiene che oltre al modello Ace la nuova Glacier Battery arriverà anche a bordo di altri modelli e ovviamente è impossibile non pensare al futuro OnePlus 13, visti anche le indiscrezioni precedenti che parlavano appunto di un’unità molto capiente per il prossimo top di gamma.

