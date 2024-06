RAZR 50 e RAZR 50 Ultra: i nuovi pieghevoli arrivano in Italia

A distanza di poche ore dall’evento ufficiale tenutosi in Cina, Motorola ha subito presentato RAZR 50 e RAZR 50 Ultra anche in Italia. Per la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli, Motorola ha scelto di proporre ancora due modelli, base e Ultra, questa volta dalle fattezze costruttive più vicine fra loro.

Motorola porta in Italia i suoi nuovi smartphone pieghevoli RAZR 50 e RAZR 50 Ultra

Il principale vantaggio dei flip phone è quello di essere più tascabili, potendo contare su uno schermo esterno con cui gli utenti possano gestire un po’ tutte le operazioni quotidiane. Motorola l’ha capito, e RAZR 50 prende lo schermetto di RAZR 40 e lo eleva a un molto più ampio p-OLED da 3,6″ con refresh rate a 90 Hz, supporto HDR10+, DC Dimming e protezione Corning Gorilla Glass Victus. Su RAZR 50 Ultra il pannello è ancora più ampio, passando da 3,6″ a 4″ di tipo LTPO 1-165 Hz.

Dentro c’è una nuova cerniera Star Track arrivata alla quinta generazione con una piega meno evidente e certificazione IPX8, che muove schermi OLED per entrambi da 6,9″ Full HD+ con tecnologia LTPO da 10-120 Hz su RAZR 50 e 1-165 Hz su RAZR 50 Ultra. La configurazione hardware è differente: RAZR 50 ha Dimensity 7300X con CPU a 2,5 GHz A78, GPU Mali-G615 MC2, memorie LPDDR4X, UFS 2.2 e 4.200 mAh con ricarica TurboPower 30W e wireless 15W, sull’Ultra Snapdragon 8s Gen 3 con CPU a 3,0 GHz X4, GPY Adreno 735, memorie LPDDR5X, UFS 4.0 e 4.000 mAh con ricarica 45W e wireless 15W.

Anche se non sono un punto focale, su entrambi i modelli c’è una doppia fotocamera, che sul modello base è una 50+13 MP con ultra-grandangolare e su quello Ultra una 50+50 MP con teleobiettivo 2x, mentre è invariata la selfie camera punch-hole da 32 MP. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, abbiamo sensore ID laterale, speaker stereo, dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C e Android 14 con Hello UI. Per l’occasione, Motorola ha integrato l’AI di Google Gemini, a cui è possibile accedere anche da chiuso tenendo premuto il tasto d’accensione.

RAZR 50 è disponibile in Italia nei colori Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange in pelle vegana al prezzo di partenza di 899€, salendo a 1.199€ per RAZR 50 Ultra; chi acquisterà RAZR 50 Ultra entro il 13 luglio avrà diritto alla promo Display Protetto per un anno di riparazioni gratuite degli schermi.

