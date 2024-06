Moto g85 5G ufficiale in Italia: la fascia media che guarda allo STILE

Insieme al suo nuovo smartphone pieghevole a conchiglia, Motorola ha annunciato anche Moto g85 5G, medio gamma stiloso con un occhio al comparto fotografico e al gaming: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo arrivato della serie G, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Moto g85 5G arriva in Italia: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Motorola

Stile ed eleganza la fanno da padroni con il nuovo Moto g85 5G (rebrand del cinese Moto S50 Neo): il dispositivo porta un look premium nelle fascia media del brand, con bordi super ottimizzati, insieme ad un display curvo e ad un inserto posteriore che si fondono perfettamente nella scocca. Quest’ultima è disponibile in una doppia versione: con finitura in materiale vegano oppure con finitura in PMMA. Inoltre è presente un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5, per la massima resistenza. Il display è un’unità pOLED da 6,7″ con risoluzione Full HD+, refresh ratea 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit (per godere dei propri contenuti anche sotto la luce diretta del sole).

Il comparto tecnico di Moto g85 5G è basato sullo Snapdragon 6s Gen 3, octa-core realizzato a 6 nm da TSMC e dotato di una CPU con 2 x 2.3 GHz Cortex-A78 e 6 x 2 GHz Cortex-A55, insieme ad una GPU Adreno 619. Lato memorie sono presenti 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione; la funzione RAM Boost migliora ulteriormente velocità e fluidità mentre la connettività 5G permette di godere di un’esperienza di download e streaming sempre rapida. La batteria è un’unità da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica TurboPower da 30W (che offre ore di autonomia in pochi minuti).

Crediti: Motorola

La parte fotografica è affidata al sensore principale Sony LYTIA-600 da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) ed un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP. Ad arricchire il tutto abbiamo un sensore Macro Vision; frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP. Il nuovo Moto g85 5G sarà disponibile all’acquisto in Italia dai prossimi giorni, al prezzo di 349€ (per la sola variante da 12/256 GB).

