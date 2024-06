Produttività sempre al top, con questo MONITOR PORTATILE da 16″ Full HD a meno di 130€!

Il caldo si fa sempre più intenso e sarebbe davvero bello poter lavorare all’aperto, magari in tutta comodità direttamente in spiaggia. Se il tuo lavoro ti permette di muoverti liberamente e stai cercando un modo per ottimizzare la produttività, allora quale prodotto migliore di un monitor portatile? Quest’occasione targata Cafago vede protagonista un pannello ampio e con risoluzione Full HD, perfetto sia per accompagnare il tuo notebook che come display per la tua console (un’alleata da non sottovalutare, anche in vacanza).

Monitor portatile da 16,1″ Full HD a meno di 130€: un’occasione da non perdere, con spedizione gratis

Crediti: Cafago

Il monitor portatile in promozione su Cafago è una soluzione dotata di uno schermo IPS da 16,1″ Full HD (1.920 x 1.080 pixel), con una copertura del 100% della gamma sRGB per colori vivaci e dettagli nitidi ed un angolo di visione di 178°. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo in metallo con un supporto incorporato, per uno stile premium e la massima versatilità. Ovviamente è possibile scegliere tra varie impostazioni di visione, come le modalità per duplicare o estendere il pannello principale oppure quella per avere direttamente uno schermo secondario. Il monitor può essere collegato a qualsiasi dispositivi tramite porta Type-C: il tuo PC, un portatile, lo smartphone oppure la tua console, senza nessuna configurazione o installazione particolare.

Crediti: Cafago

Il prezzo del monitor portatile Full HD in promozione sullo store di Cafago è di soli 129,19€, con tanto di spedizione gratis. Si tratta di una cifra particolarmente appetibile, viste anche le dimensioni del pannello (da 16,1″, quindi abbastanza ampie). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le