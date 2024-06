Questo MONITOR PORTATILE è perfetto per il GAMING e oggi costa la metà!

La vita moderna è sempre più frenetica e spesso ci si ritrova a lavorare oppure giocare anche in mobilità. Gli schermi dei nostri dispositivi, però, non sempre sono comodi come quelli che possiamo avere a casa o in ufficio, per questo motivo potrebbe essere un’ottima soluzione munirsi di un monitor portatile per portare la propria postazione davvero ovunque. Grazie all’offerta lampo di Cafago, oggi possiamo portarne uno adatto al gaming ad un prezzo davvero eccezionale!

Display da 16″, risoluzione 2K e 120 Hz oggi a meno di 132€

Crediti: Cafago

Cafago oggi propone in offerta un ottimo monitor portatile con display IPS da 16″, risoluzione 2K e rapporto 16:10 (2560 x 1600), refresh rate da 120 Hz ed il supporto per una grande varietà di console da gaming. Questo monitor, infatti, può essere collegato a PC e Nintendo Switch tramite connessione USB-C, mentre alle altre console tramite HDMI con un adattatore o un cavo mini-HDMI 2.0. Il dispositivo, inoltre, incorpora già una cover per poterlo trasportare con facilità senza paura di graffi o urti.

Il monitor portatile, inoltre, è compatibile anche con tablet e smartphone, oltre che con i classici laptop, permettendo di guadagnare uno schermo aggiuntivo per lavorare anche in mobilità come se si fosse a casa oppure nel proprio ufficio. Il dispositivo, inoltre, è dotato anche di jack da 3.5 millimetri per le cuffie, in modo da poter ascoltare anche l’audio senza la necessità di collegare delle casse esterne.

Questo monitor portatile è disponibile oggi al prezzo di 131.99€ grazie all’offerta lampo di Cafago. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre shop online ed è totalmente gratuita.

⭐️