Anche Meta AI su iOS 18? Apple e Facebook studiano una nuova partnership

Nelle settimane che hanno preceduto l’annuncio ufficiale alla WWDC, si sono susseguiti diversi rumor sulle possibili partnership che Apple avrebbe progettato per implementare l’intelligenza artificiale su iOS 18. La prima scelta è stata ChatGPT di OpenAI, presente anche sul palco dell’evento, ma sembra che le trattative siano andati avanti con diversi competitor, tra cui anche Meta.

Crediti: Meta

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Apple si sarebbe seduta al tavolo delle trattative anche con l’azienda guidata da Mark Zuckerberg, nella speranza di ottenere l’integrazione di Meta AI all’interno di iOS 18 e della nuova Siri potenziata con intelligenza artificiale. Le due aziende non sono mai state particolarmente amiche, ma non è totalmente escluso che l’accordo possa essere andato a buon fine.

La stessa Apple, infatti, alla WWDC ha dichiarato di essere interessata ad integrare nel nuovo sistema operativo mobile diversi modelli AI, proprio nello stesso modo in cui sarà integrata ChatGPT a partire dal mese di settembre (purtroppo non in Europa). Per scoprire, quindi, se la partnership è andata in porto e anche Meta AI arriverà in iOS 18, dovremo attendere probabilmente ancora qualche mese.

