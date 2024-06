Luma AI genera video incredibili, ma ha un “piccolo” problema di copyright

Le intelligenze artificiale generative compiono passi da giganti giorno dopo giorno, proponendo agli utenti strumenti sempre più potenti per la creazione di testi, immagini e addirittura video. Luma AI, per esempio, in questi giorni ha presentato la sua Dream Machine, un’intelligenza artificiale in grado di generare video incredibilmente verosimili, ma il suo addestramento potrebbe aver sfruttare del materiale coperto da copyright.

Dream Machine di Luma AI crea video fantastici, ma occhio ai personaggi Disney

Crediti: Luma AI

Dream Machine è un modello sviluppato da Luma AI che crea video di alta qualità e realistici in modo rapido da testi e immagini. Nello specifico, si tratta di un modello transformer altamente scalabile ed efficiente, addestrato direttamente sui video, che lo rende capace di generare sequenze fisicamente accurate, coerenti e ricche di eventi. Secondo gli sviluppatori, questo è un primo passo verso la realizzazione di un motore di immaginazione universale aperto a tutti.

Come potete vedere nell’immagine in alto, tratta da uno dei filmati di presentazione di Dream Machine, Luma AI potrebbe aver utilizzare per l’addestramento dell’intelligenza artificiale del materiale protetto da copyright, in particolar modo quello di Disney. Se prestate particolare attenzione all’immagine, infatti, potrete notare la presenza di Mike Wazowski, star di Monster & Co, perfettamente riprodotto dall’AI.

Luma AI non ha specificato con quali materiali è stata addestrata questa nuova intelligenza artificiale, ma la mancanza di chiarezza è uno dei grandi problemi nati proprio con il boom della popolarità dell’AI. Per il momento Disney sembra non essere ancora intervenuta e potete provare voi stessi Dream Machine collegandovi al sito ufficiale.

