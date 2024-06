Vizia il tuo micio con Furbulous: la LETTIERA SMART torna in sconto, con un kit per toelettatura in regalo!

La lettiera smart definitiva torna sotto i riflettori con una nuova promozione: grazie all’offerta lampo di Geekmall è possibile risparmiare la bellezza di 200€ e c’è anche un regalo particolarmente utile per te e il tuo amico a quattro zampe. Furbulous è uno dei prodotti tech più innovativi ed utili: una lettiera intelligente che riduce al minimo fastidi, ingombri e cattivi odori, sicura ed affidabile, ma sopratutto confortevole per il tuo micio!

La lettiera smart Furbulous scende ad un prezzo super: 200€ di sconto e c’è anche un regalo utilissimo

Crediti: Furbulous

Con Furbulous risolvi definitivamente il problema della lettiera del tuo amico peloso, trasformando quest’ultima in un prodotto smart dotato di tante funzionalità che soddisferanno anche il gattaro più esigente. Per prima cosa si tratta di una lettiera smart con una capienza di ben 60 litri e con funzione di autopulizia: il dispositivo chiude e sigilla automaticamente la busta contenente sabbia e residui, per poi riposizionare una nuova busta nell’apposito vano. Le interazioni dell’utente sono ridotte al minimo e tutto è gestibile comodamente tramite l’app per smartphone. Ma le funzioni top non finiscono qui.

La lettiera è sicura al 100%: il tuo micio si ritroverà in un ambiente comodo ed accogliente, privo di rischi grazie all’innovativo design interno e al sistema con sensori ad infrarossi (2), di prossimità e di peso (4). Inoltre non dovrai temere i cattivi odori dato che Furbulous è accompagnato da un apposito deodorante certificato (innocuo per i gatti ma in grado di mantenere l’ambiente sempre fresco e profumato). L’applicazione per smartphone ti permette anche di tenere d’occhio vari parametri del tuo compagno peloso, come il numero di utilizzi quotidiani, il tempo ed il peso del gattone (o gattino).

Crediti: Furbulous

La lettiera smart Furbulous è in offerta lampo su Geekmall al prezzo di 399,9€, con uno sconto di 200€ su quello di listino e la comodità della spedizione dall’Europa (gratis). Inoltre è presente anche un regalo: acquistando il dispositivo si riceverà anche JIGOO P300, un utile kit per la toelettatura degli animali che permette di spazzolare il tuo micio aspirando i peli in eccesso. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️